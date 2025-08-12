Dongfeng in Italia: scopri la nuova gamma di auto cinesi

Ragazze, avete sentito? Il marchio cinese Dongfeng ha finalmente fatto il suo ingresso nel mercato italiano con quattro modelli che promettono scintille! 🚗✨ Fondata nel lontano 1969 a Wuhan, Dongfeng, che significa “vento dell’est”, è oggi uno dei colossi automobilistici in Cina, con quasi 1,9 milioni di veicoli prodotti solo nel 2024. E indovinate un po’? In Italia, tutte le vetture sono coperte da una garanzia di 5 anni o 150.000 km. Ma andiamo a scoprire i dettagli delle loro novità!

Dongfeng Box: l’elettrica compatta

Partiamo con la Dongfeng Box, l’unica elettrica della gamma e anche la più compatta. Con una lunghezza di 4,02 metri, questa utilitaria a cinque posti è perfetta per la città! Ha un bagagliaio da 326 litri che può arrivare a 945 litri con i sedili abbattuti, il che è davvero ottimo per una spesa o un weekend fuori porta. 🛒💼

Il motore elettrico offre 95 CV e viene alimentato da batterie LFP, disponibili in due tagli: 32,6 kWh per un’autonomia di 230 km o 43,9 kWh per 310 km. Plot twist: la versione Premium ha anche cerchi in lega e una telecamera a 360 gradi! E chi non ama avere diverse colorazioni tra cui scegliere? Ci sono nove opzioni, cinque delle quali bicolore. Chi di voi ha già un colore preferito? 🎨

Dongfeng Huge: il SUV che fa la differenza

Passiamo al Dongfeng Huge, il SUV di punta della gamma italiana. Questo modello lungo 4,72 metri è disponibile con un motore 1.5 turbo benzina da 197 CV o in versione full hybrid con una potenza complessiva di 245 CV. 🚙💨 La trazione è anteriore e il cambio è automatico, quindi niente più stress nel traffico!

I consumi dichiarati sono di 14,3 km/l per la versione termica e 17,2 km/l per quella ibrida. E non è tutto: l’allestimento è ricco di comfort, con fari adattivi e sedili anteriori elettrici. Chi di voi ama avere tutte queste chicche tecnologiche nella propria auto? 🔧💖

Dongfeng Mage e Shine: dinamismo e stile

La Dongfeng Mage è un po’ più piccola ma decisamente dinamica, con una lunghezza di 4,65 metri e maniglie a scomparsa. Disponibile con motori benzina e full hybrid, ha un design che punta a colpire, e i consumi sono competitivi: 13,9 km/l per la versione termica e 17,5 km/l per l’ibrida. La tecnologia a bordo è al top, perfetta per i più giovani! Chi di voi ama le auto che sembrano futuristiche? 🚀

Infine, non possiamo dimenticare la Dongfeng Shine. Questa berlina a tre volumi è lunga 4,66 metri e ha un look da coupé. Con un prezzo accessibile, offre un motore 1.5 disponibile sia con cambio manuale che automatico. L’allestimento base include già cerchi in lega da 16” e la versione automatica porta con sé anche cerchi da 19”. Chi di voi preferisce il cambio automatico? 🏎️💨

Insomma, Dongfeng ha davvero qualcosa di speciale da offrire in Italia. Quale modello vi attira di più? Fatecelo sapere nei commenti! 💬❤️