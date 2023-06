Con la gamma 718, Porsche ricorda a tutti cosa significa finire in bellezza, soprattutto con il suo nuovo motore. L’anno scorso, la Casa di Stoccarda ha presentato una delirante GT4 RS.

Nel 2023, togliete il tetto e avrete la Spyder RS. Questa cabriolet un po’ speciale non segna la fine delle piccole coupé di Zuffenhausen, ma, salvo un improbabile colpo di scena, la prossima generazione di 718 non funzionerà più a benzina, bensì a elettricità.

Porsche 718: nuovo motore a combustione

Quindi, per questa 718 definitiva, Porsche ha tirato fuori tutte le carte in regola. O meglio, grandi motori in piccoli telai. In posizione centrale, sotto la scocca di questa Spyder e le sue due caratteristiche gobbe posteriori, troviamo il favoloso 4 litri flat-6 ad aspirazione naturale accoppiato al cambio PDK. Ottimizzato come non mai, sviluppa 500 CV, 450 Nm di coppia e, soprattutto, la capacità di ululare a 9.000 giri/min… nelle orecchie!

Già sulla GT4 RS, Porsche ha avuto la gustosa idea di posizionare l’airbox proprio dietro la testa del pilota, per meglio stordirlo in fase di accelerazione. Sensazioni XXL sono promesse da questa Spyder, che può anche rimuovere la tela. Per trattenere i 1.410 kg non c’è un meccanismo elettrico, ma solo due chiusure da sganciare e un po’ di olio di gomito per ripiegare il tutto e farlo scivolare sotto il cofano posteriore.

Ci vogliono solo 3 minuti e il telo pesa “solo” 18 kg. Allo stesso modo, l’abitacolo è povero di fronzoli, anche se sono presenti tutti i comfort moderni.

LEGGI ANCHE: