Dove trovare Eurobrico: negozi aperti e orari di chiusura

Scopri la rete di negozi Eurobrico nella tua zona, con orari di apertura e chiusura aggiornati e una vasta gamma di prodotti stagionali e evergreen

Se stai cercando un punto vendita Eurobrico nella tua zona, sei nel posto giusto. Con una rete di negozi distribuiti in diverse città, Eurobrico offre una vasta gamma di prodotti per la casa e il fai da te, con orari di apertura flessibili per venire incontro alle tue esigenze.

Che tu abbia bisogno di articoli stagionali per affrontare l’estate o soluzioni evergreen per la tua casa, Eurobrico ha tutto ciò di cui hai bisogno. Scopri i negozi più vicini a te e approfitta delle offerte disponibili.

Orari di apertura e chiusura dei negozi Eurobrico

Ecco una panoramica degli orari di apertura e chiusura dei principali negozi Eurobrico:

Eurobrico Borgo Valsugana Aperto – Chiude alle 19:30

Aperto – Chiude alle 19:30 Eurobrico Caselle di Santa Maria di Sala Aperto – Chiude alle 19:30

Aperto – Chiude alle 19:30 Eurobrico Pergine Valsugana Est Aperto – Chiude alle 19:00

Aperto – Chiude alle 19:00 Eurobrico Pergine Valsugana Ovest Aperto – Chiude alle 19:30

Aperto – Chiude alle 19:30 Eurobrico Ponte nelle Alpi Aperto – Chiude alle 19:30

Aperto – Chiude alle 19:30 Eurobrico Ronchi dei Legionari Aperto – Chiude alle 20:00

Aperto – Chiude alle 20:00 Eurobrico Rovereto c/o Millennium Center Aperto – Chiude alle 20:00

Aperto – Chiude alle 20:00 Eurobrico San Giorgio delle Pertiche Aperto – Chiude alle 20:30

Aperto – Chiude alle 20:30 Eurobrico Schio c/o Area Nico Aperto – Chiude alle 19:30

Aperto – Chiude alle 19:30 Eurobrico Selvazzano Dentro Aperto – Chiude alle 19:30

Aperto – Chiude alle 19:30 Eurobrico Trento Nord c/o Nord Center Aperto – Chiude alle 19:30

Aperto – Chiude alle 19:30 Eurobrico Villanuova sul Clisi Aperto – Chiude alle 19:30

Prodotti di tendenza e stagionali

Eurobrico offre una vasta gamma di prodotti di tendenza e stagionali per soddisfare ogni esigenza. Tra i prodotti evergreen, troverai articoli indispensabili per la tua casa, mentre la selezione stagionale è ideale per affrontare i mesi più caldi.

Che tu abbia bisogno di un nuovo ventilatore per l’estate o di soluzioni per affrontare l’inverno, Eurobrico ha tutto ciò di cui hai bisogno. Scopri le nostre offerte e approfitta dei prezzi vantaggiosi.

Recensioni dei clienti

I clienti di Eurobrico sono generalmente soddisfatti dei prodotti e dei servizi offerti. Ecco alcune delle recensioni più recenti:

Prima volta che acquisto da Eurobrico… tutto è andato bene, veloce la spedizione e finalmente possiedo un box tetto auto arrivato intatto! – 08 luglio 2026

Ottimo percorso di acquisto, veloce ed intuitivo. Sulla consegna c’è qualche intoppo, non ho ancora ricevuto il pacco. – 08 luglio 2026

Molto facile ordinare dal sito, spedizione nei tempi giusti. – duso g. – 08 luglio 2026

Pienamente soddisfatto, Grazie. – 08 luglio 2026

consegna veloce il ventilatore facile da istallare silenzioso e funziona perfettamente. LORENZO D. – 07 luglio 2026

Servizio clienti molto efficiente, facile l’acquisto, secondo me un po’ alte le spese di spedizione. – 07 luglio 2026

Perfetto precisi e veloci. Cimarolli J. – 07 luglio 2026

In fase di acquisto sono stato seguito da personale molto competente e disponibile. Grazie. GILBERTO F. – 07 luglio 2026

Il tutto personale del Eurobrico a Selvazzano è molto cordiale, professionale e sempre pronti ad aiutare il cliente. Recente posso dire vivamente GRAZIE a Francesco, Enrico e Giovanna per il loro supporto. teresa r. – 06 luglio 2026

Ho trovato un collaboratore che si chiama Cristin a Villafranca di Verona devo dire una persona molto preparata e disponibile mi ha aiutato e consigliato sul prodotto che dovevo acquistare! Grazie Lo consiglio. GIUSEPPE E. – 06 luglio 2026

Soddisfattissimo, tutto perfetto. Nicola C. – 06 luglio 2026

servizio top. Matteo N. – 06 luglio 2026

Tutto perfetto. Dopo soli 3 gg avevo il prodotto integro a casa e ben imballato. Prodotto nuovo come da descrizione. Consiglio. – 06 luglio 2026

La prima esperienza con questo sito è stata soddisfacente, tranne un piccolo intoppo devo dire da non attribuire ad Eurobrico. Sono stati efficienti anche nella consultazione del call center. Per cui devo dire OK. – 06 luglio 2026

Acquisti che hanno ripsettato le aspettative. ANNA M. – 06 luglio 2026

Commesso professionale e gentile. Prodotto acquistato secondo le aspettative e le descrizioni avute in negozio. Pessimo il servizio fornito dal corriere BRT. PAOLO R. – 06 luglio 2026

Non è la prima volta che faccio acquisti da EUROBRICO, se mi fossi trovato male non ci sarei più tornato. Personale gentile e competente, ordine e consegna ben organizzati. Sergio C. – 05 luglio 2026

Esperienza molto positiva – rapidità nell’esecuzione dell’ordine e costante informazione sulla spedizione. – 05 luglio 2026

Super in tutto. – 05 luglio 2026

Ordinato in negozio 2 ventilatori Kooper in promozione a 16.99 al posto di 19.99… Modello 45 W a 3 pale che ho già comprato l’anno scorso. Spediti e arrivati 2 ventilatori Kooper 50 W a 5 pale più potente ma più rumorosi. Va bene così. WILLIAM D. – 05 luglio 2026

Con una valutazione media di 4,6 su 5, Eurobrico si conferma un punto di riferimento per chi cerca qualità e servizio eccellente.