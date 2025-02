Design esterno: un’auto che colpisce

La DS N°8 si presenta con un design esterno audace e distintivo, caratterizzato da una carrozzeria filante e un frontale imponente. La sua silhouette fastback non passa inosservata, attirando l’attenzione di chiunque la veda. Con una lunghezza di 4,82 metri, questa ammiraglia offre non solo un aspetto elegante, ma anche una notevole presenza su strada. La scelta di linee personali e dettagli curati la rende un’auto che si distingue nel panorama delle berline di lusso.

Interni: tecnologia e comfort

All’interno, la DS N°8 continua a sorprendere con un mix di tecnologia avanzata e un design raffinato. Il cruscotto è dotato di un grande schermo touch da 16 pollici, posizionato orizzontalmente e illuminato, che offre una vasta gamma di informazioni. Tuttavia, la complessità della grafica potrebbe risultare confusa per alcuni utenti. Per ovviare a questo, è disponibile un assistente vocale integrato, alimentato da ChatGPT, che facilita l’interazione con il sistema. Inoltre, il monitor della strumentazione da 10,25 pollici e l’head-up display con realtà aumentata offrono un’esperienza di guida moderna e intuitiva.

Materiali e qualità costruttiva

La qualità dei materiali utilizzati nella DS N°8 è di alto livello, con una predominanza di pelle morbida e alluminio, che conferiscono un aspetto lussuoso e curato. Nella versione top di gamma, l’impianto audio Focal Electra 3D arricchisce ulteriormente l’esperienza di viaggio. Tuttavia, alcuni dettagli potrebbero risultare eccessivi, come il tunnel centrale che, sebbene accattivante, appare ingombrante. La DS N°8 punta a competere con marchi prestigiosi come Bentley e Rolls-Royce, e la qualità degli interni è un passo importante in questa direzione.

Spazio e comfort per i passeggeri

La DS N°8 offre un’ottima abitabilità, con spazio sufficiente sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori. I sedili sono progettati per garantire comfort durante i lunghi viaggi, con un buon equilibrio tra rigidità e morbidezza. Tuttavia, la linea di cintura alta e il lunotto ridotto possono rendere l’ambiente posteriore un po’ opprimente. Per migliorare la luminosità, è disponibile un tetto in vetro, che non compromette lo spazio per la testa. Il bagagliaio, con una capacità minima di 620 litri, è ben progettato e facilmente accessibile, rendendo la DS N°8 una scelta pratica per chi cerca un’auto di lusso senza compromettere la funzionalità.