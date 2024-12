La nuova livrea e le specifiche tecniche della Ducati Diavel V4 per il 2025

Un design rinnovato per il 2025

La Ducati Diavel V4 2025 si presenta con un design accattivante grazie alla nuova livrea “Black Roadster”. Questa grafica è ispirata ai colori storici della Casa di Borgo Panigale, con un predominante giallo Ducati che arricchisce il serbatoio e i dettagli su codino e fianchetti. La combinazione di toni neri e titanio conferisce alla moto un aspetto elegante e sportivo, mentre il nuovo rivestimento della sella completa il look distintivo di questo modello.

Prestazioni e motore confermato

Nonostante le novità estetiche, la Ducati Diavel V4 mantiene le sue caratteristiche tecniche consolidate. Il motore V4 Granturismo da 1.158 cc eroga una potenza di 168 CV a 10.750 giri/min e una coppia di 126 Nm a 7.500 giri/min. La ciclistica è supportata da un telaio monoscocca e un forcellone monobraccio, entrambi realizzati in alluminio, che garantiscono stabilità e maneggevolezza. Con un’altezza della sella di 790 mm e un peso di 223 kg in ordine di marcia, la Diavel V4 si conferma una moto potente e agile.

Un pacchetto elettronico all’avanguardia

Il pacchetto elettronico della Ducati Diavel V4 2025 è di ultima generazione, basato su una piattaforma inerziale a 6 assi. Questo sistema gestisce tutti i parametri di funzionamento della moto, offrendo quattro Riding Mode preimpostati e personalizzabili. Questi controlli elettronici sono fondamentali per ottimizzare l’esperienza di guida, garantendo sicurezza e performance in ogni condizione.

Prezzo e disponibilità

Attualmente, non sono state rilasciate informazioni ufficiali riguardo al prezzo di partenza della nuova Diavel V4. Tuttavia, il modello attualmente in commercio ha un costo di partenza di 27.290 euro. Gli appassionati di moto e i fan della Ducati possono aspettarsi un’uscita imminente, che promette di non deludere le aspettative.