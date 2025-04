Il circuito di Lusail si prepara ad accogliere i migliori piloti del mondo in una gara cruciale per il campionato.

Il circuito di Lusail: un terreno di conquista per Ducati

Il Gran Premio del Qatar, che si svolgerà sul tracciato di Lusail, rappresenta un appuntamento fondamentale nel calendario della MotoGP. Negli ultimi anni, questo circuito si è dimostrato particolarmente favorevole per la Ducati, che ha collezionato otto vittorie dal 2004, incluse le ultime tre edizioni. La Desmosedici GP ha mostrato una straordinaria adattabilità alle caratteristiche tecniche del tracciato, rendendola una delle moto più competitive in pista.

Francesco Bagnaia: il campione in carica

Francesco Bagnaia, attuale campione del mondo, arriva a Doha con il morale alle stelle dopo il trionfo nel GP delle Americhe. Con la terza posizione nella classifica generale, Bagnaia è determinato a prolungare il suo momento positivo e a recuperare punti sui rivali, in particolare sui fratelli Márquez. Le sue dichiarazioni evidenziano un’ottima condizione fisica e mentale: “Tornare al lavoro in pista dopo una vittoria è sempre bello. Questo tracciato esalta le caratteristiche della Desmosedici GP e sono fiducioso per il weekend.”

Marc Márquez: la voglia di riscatto

Dall’altra parte, Marc Márquez si presenta al GP del Qatar dopo un weekend difficile ad Austin, dove ha dovuto ritirarsi mentre era in testa alla gara. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha dimostrato di avere un ottimo potenziale, con tre pole position e cinque vittorie nelle prime gare della stagione. “Chiudere un weekend praticamente perfetto con una caduta è sempre deludente, ma dobbiamo rimanere concentrati e tornare al lavoro,” ha dichiarato Márquez, sottolineando la competitività della Ducati su questo tracciato.

Le aspettative per il Gran Premio

Il Gran Premio del Qatar si svolgerà domenica, con una distanza di 22 giri. Le prove libere inizieranno venerdì, e i piloti sono pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi. La rivalità tra Bagnaia e Márquez promette di infiammare la gara, con entrambi i piloti desiderosi di dimostrare il loro valore. La Ducati, forte della sua storia vincente a Lusail, cercherà di mantenere il dominio, mentre Márquez punterà a riscattarsi e a scrivere una nuova pagina della sua carriera.