Ducati Multistrada V2 2025, addio al Desmo pur restando una tourer perfetta per chi viaggia ma non solo.

Ducati Multistrada V2 è una delle moto simbolo dell’attuale periodo della casa italiana, si tratta di un modello che ha riscosso un notevole successo di vendite, vediamo insieme dove e come cambia la versione dotata del bicilindrico a V che vedremo nelle concessionarie in questo 2025.

Ducati Multistrada V2 2025: senza Desmo sa comunque farsi apprezzare

La principale rivoluzione della Multistrada V2 2025 è il cambiamento motoristico, continua sì ad adottare il bicilindrico a V ma perde la distribuzione desmodromica, conosciuta dagli appassionati semplicemente come Desmo, simbolo del brand bolognese. Questa è stata sostituita dalle valvole a molle e dalla fasatura variabile.

Un cambiamento che ha fatto e farà discutere i puristi del brand ma che deve essere analizzato per facilitarne la comprensione. La cilindrata è stata abbassata da 937 a 890 cc ma in compenso sono saliti i cavalli, ora 115 e il limitatore di giri, 10.750 contro i 9.000 di prima.

Il propulsore è meno “coppioso” passando da 94 a 92 Nm di cui il 70% è disponibile sino a 3.000 giri/minuto e raggiungendo i 3.500 se ne ha oltre il 75% il che fa capire quando non sia assetato di rpm.

Le modalità di guida sono 5: Sport-Touring-Urban-Enduro-Wet. Solo Sport e Touring fanno sì che il motore sia a piena potenza, le altre, per contenere i consumi, lo fanno girare a 95, con un calo quindi di 20 cavalli che ci sta.

Ciclistica rinnovata, prezzi non tanto

Passando alla ciclistica, il primo cambiamento è nella struttura del telaio che non è più a traliccio ma è di tipo front-frame in alluminio, con motore portante. Sulla bilancia il risparmio è di 18 kg. Sospensioni completamente regolabili sulla normale, elettroniche e semi attive per la S, entrambe con escursione massima di 170 mm.

I freni sono Brembo con pinze M4.32 e dischi flottanti da 320 mm ed il serbatoio ha una capacità di 19 litri.

Capitolo prezzi, la moto è in vendita già attualmente con prezzo di partenza di 16.390 euro per la versione normale che salgono a 19.390 per la versione S. Una differenza di 3.000 euro che è coerente con le migliorie del modello più completo.