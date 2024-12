Ducati in collaborazione con Lego ha realizzato, per la gamma Technic, la Panigale V4S in ben 1603 mattoncini.

Lego ha abituato appassionati costruttori alla realizzazione di modelli della gamma Technic, quindi votati ad una maggiore attenzione ai dettagli rispetto ai modelli da gioco, che sono delle repliche esatte di modelli di auto e moto reali. La casa danese da anni ha un legame di collaborazione con Ducati ed anche per il 2024 è prevista la commercializzazione di un modellino della Panigale V4, scopriamo come è fatta.

Ducati Panigale V4S Lego: tanti mattonicini per la superbike

Le due case che contano milioni di fan in ogni angolo del mondo hanno deciso di continuare ad unire le loro forze e a produrre versioni ridotte dei modelli iconici della gamma e nel 2024 se si pensa a Ducati non si può non far riferimento alla Panigale V4S.

La motocicletta è riprodotta in scala 1:4 ed i mattocini permettono a chi l’acquisterà di avere davanti ai loro occhi un esemplare nella tipica colorazione Rosso Ducati con tutti i dettagli del modello, dagli elementi aerodinamici allo sterzo che può essere comandato, passando per il cambio a pedale che simula il comportamento presente sull’esemplare reale.

In questo modo si può andare a fondo degli elementi tecnologici e tecnici tipici di questa moto, che le hanno permesso di diventare, nel corso di questi anni, un riferimento nelle competizioni a livello mondiale.

Data di uscita e prezzo

La nuova Ducati Panigale V4 by Lego Technic sarà acquistabile sul sito ufficiale Lego (Lego.com) e presso la rete di rivenditori presenti in tutta Italia al prezzo di 199,99 euro.

Purtroppo non sarà possibile averla per Natale dato che l’uscita è fissata per il 1° gennaio 2025 ma ad ogni modo il nuovo anno potrà iniziare con il giusto slancio dato da una moto così iconica.

Per chi volesse vederla in anteprima, un esemplare costruito sarà in mostra presso lo stand Lego Techic durante “Campioni in festa” evento dedicato ai successi Ducati Corse nel 2024 a Bologna fiere il 3 dicembre.