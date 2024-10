Ducati ha da poco iniziato la propria World Premiere 2025 una serie di eventi, 5 in totale, dove saranno presentate le maggiori novità della gamma 2025. Come ogni casa l’anno che arriva presenta opportunità ancora maggiori per mostrare cosa si è in grado di fare. Il primo prodotto è stato il Multistrada V4 2025 che è protagonista di questo articolo.

Ducati Multistrada V4 2025: la viaggiatrice rinnovata

Ducati Multistrada V4 2025 si presenta nel consueto look a cui siamo da tempo abituati a vederla, la colorazione scelta è naturalmente il rosso Ducati. Il primo cambiamento è a livello di protezione per il guidatore ed il passeggero che ora non avranno problemi legati al vento, sul fronte della luminosità il nuovo sistema ABS Cornering ha tolto la zona d’ombra nei pressi della ruota anteriore.

Il motore è il celebre V4 da 1.158 cc che eroga una potenza di 170 cavalli a 10.750 giri/minuto ed una coppia massima di 124 Nm a 9.000 giri/minuto. Inoltre su questa nuova versione è attivabile dalla centralina la disattivazione di una bancata, girando quando serve a due cilindri per abbassare i consumi.

A livello sospensivo il forcellone bi-braccio posteriore è stato posizionato 1mm più in alto rispetto al passato e questo migliora la stabilità in curva aumentando l’effetto anti-squat della sospensione. Restando in questo campo, il sistema DSS Evo permette di riconoscere le buche su strada e si adatta allo stile di guida ed al tracciato percorso, garantendo sempre un comfort al top.

Nuovi riding mode

La Multistrada V4 2025 è dotata di riding mode aggiornati, sono infatti presenti Enduro che è stato migliorato nel power mode che tara ABS e TC quando si è in off-road per garantire sia sicurezza che divertimento.

La regolazione elettronica è stata pensata per essere fluida su tutti i terreni, il sistema Wet invece consente una perfetta taratura in condizioni di asfalto bagnato.

La nuova Ducati Multistrada V4 2025 è già disponibile presso i concessionari ad un prezzo di partenza di 20.690 euro.