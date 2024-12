La scomparsa della Panigale V4 R

Negli ultimi mesi, Ducati ha lanciato una serie di modelli che hanno catturato l’attenzione degli appassionati di moto. Tuttavia, una moto in particolare ha attirato l’attenzione per la sua assenza: la Panigale V4 R. Questo modello, simbolo del DNA racing di Ducati, è scomparso dal sito ufficiale e dal configuratore, lasciando molti a chiedersi cosa stia succedendo. È possibile che stia per arrivare una nuova versione?

Le aspettative per la nuova Panigale V4 R

Con la famiglia Panigale recentemente rinnovata, l’assenza della V4 R è particolarmente evidente. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali, le speculazioni su una nuova generazione di questa moto sono in aumento. Gli appassionati si chiedono se la nuova Panigale V4 R sarà presentata in occasione dei prossimi test SBK, previsti per gennaio. La curiosità cresce, e le aspettative sono alte per un modello che promette di superare le prestazioni delle versioni precedenti.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

La nuova Panigale V4 R potrebbe presentare significative innovazioni tecniche. Si prevede che monti un motore Desmosedici Stradale V4 di 90°, con una cilindrata ridotta a 998 cc. Nonostante la diminuzione della cilindrata, si stima che la potenza possa raggiungere i 218 CV a 15.500 giri/min, con possibilità di superare i 240 CV con l’uso di componenti racing. Inoltre, il peso potrebbe diminuire, grazie all’adozione di un forcellone bibraccio, portando la moto a pesare intorno ai 190 kg.

Tempistiche di uscita e prezzo

Le voci indicano che la nuova Panigale V4 R potrebbe essere presentata nella prima metà di gennaio, in tempo per i test SBK. Per quanto riguarda il prezzo, si prevede che rimanga entro il limite di 44.000 euro, il tetto massimo per le moto di produzione destinate alle competizioni. Gli appassionati sono in attesa di scoprire se Ducati riuscirà a mantenere il livello di eccellenza che ha caratterizzato i suoi modelli precedenti.