Introduzione al DRE 2025

Il Ducati Riding Experience (DRE) per il 2025 si prepara a offrire un’ampia gamma di corsi di guida, sia in pista che su strada e fuoristrada. Questa iniziativa, che dal 2003 ha visto la partecipazione di oltre 32.000 motociclisti, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera migliorare le proprie abilità alla guida delle moto Ducati. Con l’introduzione di modelli innovativi come la Panigale V4 e la Multistrada V4, il DRE promette di regalare esperienze indimenticabili a tutti i partecipanti.

Le novità della stagione 2025

Per la stagione 2025, il DRE presenterà tutte le ultime novità della casa bolognese, inclusi i modelli Panigale V2, Streetfighter V4 e Multistrada V2. Ogni partecipante avrà accesso a un parco moto completo e potrà noleggiare l’abbigliamento tecnico necessario. Inoltre, sarà possibile acquistare un servizio foto-video per immortalare i momenti più emozionanti. Le informazioni dettagliate e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale di Ducati.

Corsi in pista e avventure off-road

Per chi cerca l’emozione della pista, il DRE offre corsi come il DRE Racetrack e il DRE Track Warm Up. I corsi si svolgeranno in location prestigiose come il World Circuit Marco Simoncelli di Misano e il circuito del Mugello. Le date per il DRE Racetrack sono fissate per il 4 e 5 giugno e l’8 e 9 luglio, mentre il DRE Track Warm Up si terrà il 14 e 15 giugno presso l’Autodromo di Modena.

Esperienze di Adventouring con il DRE Adventure

Il DRE Adventure è pensato per gli appassionati di avventure su strada e fuoristrada. Questo programma si svolgerà in due giornate e include quattro appuntamenti nel 2025, con le prime date a maggio e le successive a ottobre. Le esperienze si terranno a Gubbio, in Umbria, e i prezzi partono da 800 euro per chi utilizza la propria moto e 1.200 euro per chi sceglie di noleggiare una moto Ducati.

Costi e opzioni di partecipazione

I costi per partecipare ai corsi in pista variano a seconda del programma scelto. Si parte da 1.200 euro per il DRE Track Warm Up, fino a 6.500 euro per le esperienze più esclusive con modelli come la V4 Superleggera. Le diverse formule permettono a ogni appassionato di trovare l’opzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio livello di esperienza.