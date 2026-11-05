Il mercato online dei ricambi moto affronta un grosso ostacolo: la compatibilità, ma eBay ha in serbo una soluzione per il 2027.

Acquistare un pezzo di ricambio per la propria due ruote su internet sembra un’operazione banale, finché non si scopre se il componente è realmente adatto al modello posseduto. Questa incertezza è al centro di una ricerca condotta da YouGov per eBay e presentata a EICMA 2026. I risultati mostrano che gran parte degli appassionati rinuncia all’acquisto per timore di incompatibilità, creando un freno significativo al commercio digitale dei ricambi.

I dati di YouGov sulla scelta dei ricambi

Abbandono per dubbio di compatibilità

Secondo l’indagine, ben 84% degli acquirenti ha lasciato il carrello almeno una volta perché non era certo che il prodotto fosse idoneo al proprio mezzo. Il 39% dei proprietari di moto e scooter ha dichiarato di approvvigionarsi di ricambi e accessori tramite canali online, un valore che sale al 48% tra i veri motociclisti. Il 53% degli intervistati considera il prezzo il criterio principale, ma il 30% indica la possibilità di verificare la compatibilità come fattore decisivo.

La risposta di eBay: Compatibilità Moto

Come funziona la nuova ricerca

Per eliminare l’insicurezza segnalata, eBay sta sviluppando Compatibilità Moto, una funzionalità che sarà disponibile nel 2027. Il sistema permetterà agli utenti di inserire direttamente il modello della propria moto e di vedere in tempo reale tutti i pezzi compatibili, riducendo le verifiche manuali. La tecnologia nasce dalla collaborazione con Quattroruote Professional e dall’integrazione dei dati di Infobike, replicando l’approccio già sperimentato per i ricambi auto. Un’analisi di GiPA indica più di 19 milioni di referenze uniche nei cinque principali mercati europei, un catalogo vastissimo che ora potrà essere filtrato con precisione.

Preferenze di prezzo, usato e impatto del motorsport

Oltre al prezzo, il 35% degli intervistati valuta l’affidabilità del venditore, il 26% l’autenticità del prodotto e il 14% la sostenibilità. Il mercato dell’usato risulta particolarmente rilevante: il 49% è disposto a comprare un ricambio usato se più conveniente, il 30% lo sceglie quando il nuovo non è disponibile, e il 21% lo preferisce per trovare pezzi originali OEM. L’interesse verso il motorsport è altrettanto forte: il 74% dei motociclisti che seguono le gare dichiara che le competizioni stimolano la curiosità verso nuove tecnologie e design, il 63% cerca informazioni o confronta prodotti dopo aver visto le gare, e il 25% effettua acquisti influenzati da quello che ha osservato in pista.

Infine, la ricerca evidenzia che il 79% dei proprietari di moto si è rivolto almeno una volta a un professionista per la manutenzione, ma il 43% ha effettuato personalmente almeno un intervento, segno di una community attiva e desiderosa di informazioni dettagliate. Con Compatibilità Moto, eBay punta a rendere quel desiderio più semplice da soddisfare, trasformando una piattaforma di enormi dimensioni in un vero assistente per il motociclista digitale.