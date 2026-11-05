Le elezioni di metà mandato hanno ribaltato la mappa politica americana, con l’ondata blu che ha spazzato via i repubblicani in Texas, Kansas e altre roccaforti; il caro carburante e i dazi sull’auto hanno alimentato il risentimento verso l’amministrazione Trump.

Le elezioni di midterm 2026 hanno segnato una svolta storica nel panorama politico degli Stati Uniti. I Democratici hanno conquistato il controllo sia della Camera dei Rappresentanti sia del Senato, strappando seggi in stati tradizionalmente repubblicani come Texas, Kansas, South Carolina e Ohio. Il risultato ha trasformato la cosiddetta “blue-nami” in un vero e proprio tsunami elettorale, che ha messo fine al dominio repubblicano sul Congresso.

Risultati sorprendenti in territori chiave

In Texas, il 37-enne James Talarico ha ottenuto una vittoria al Senato contro il procuratore generale repubblicano Ken Paxton, segnando il primo successo democratico nello Stato dal 1994. Parallelamente, Adam Hamilton è diventato il primo democratico a sedere al Senato federale dal 1932 in Kansas, mentre la pediatra Annie Andrews ha battuto la repubblicana Darline Graham in South Carolina. Anche nell’Ohio l’ex senatore democratico Sherrod Brown ha superato Jon Husted, confermando l’ampliamento della maggioranza al Senato.

Governatori e passi verso il potere locale

Le vittorie non si sono limitate al Congresso. In Texas, Gina Hinojosa è diventata la prima donna latina governatrice dello Stato, sconfiggendo Greg Abbott. In Georgia, Keisha Lance Bottoms è stata eletta prima donna afroamericana alla guida del governo statale; in Ohio, Amy Acton ha superato il repubblicano Vivek Ramaswamy. L’ondata blu ha raggiunto anche Iowa, dove Rob Sand è salito al ruolo di governatore, e il Wisconsin, dove i Democratici hanno preso il controllo del Senato statale.

Il costo della vita come motore del dissenso

Tra i fattori che hanno spinto gli elettori verso il partito azzurro, il costo della benzina è emerso con particolare forza. Dopo i bombardamenti contro l’Iran iniziati il 28 febbraio, la chiusura temporanea dello Stretto di Hormuz ha scatenato una crisi energetica globale. Nei mesi successivi, il prezzo medio nazionale della benzina ha raggiunto i 4,2 dollari per gallone (circa 1 euro al litro), con picchi oltre 6 dollari; il gasolio ha toccato i 5,97 dollari, e in California si è registrato più di 8 dollari per gallone. Per gli americani, per i quali l’auto resta il mezzo di trasporto principale, l’aumento dei carburanti ha tradotto un immediato calo del potere d’acquisto.

Inflazione e pressione sui consumatori

L’impennata dei prezzi dei carburanti ha alimentato l’inflazione, poiché il trasporto di beni di consumo è diventato più costoso. La combinazione di salari stagnanti e bollette di carburante più alte ha spinto le famiglie della classe media a ridurre le spese discrezionali, creando un clima di insoddisfazione verso le politiche dell’amministrazione Trump.

Le politiche doganali sull’automotive e le loro conseguenze

Parallelamente, la decisione di imporre dazi su acciaio, alluminio, rame e microchip ha influito direttamente sui costi di produzione delle case automobilistiche. A partire dal secondo anno del suo secondo mandato, i dazi hanno spinto il prezzo medio di un’auto nuova a quasi 50 000 dollari, un valore record per il mercato statunitense. Le importazioni di veicoli sono calate del 21 % rispetto allo stesso periodo del 2024, senza generare un corrispondente aumento delle esportazioni.

Strategie delle case automobilistiche

Di fronte a tali oneri, marchi come Stellantis, Honda, General Motors e Audi hanno investito miliardi per ampliare la produzione sul suolo americano. Stellantis ha destinato 5 miliardi per riaprire e modernizzare impianti, tra cui uno in Illinois dedicato a Jeep; Honda ha spostato l’assemblaggio della Civic in Indiana; GM ha trasferito parte della produzione di SUV dal Messico a Kansas e Tennessee. Tesla, con le sue fabbriche texane, è risultata l’unica a trarre vantaggio diretto, ma il collegamento con Elon Musk ha suscitato critiche tra gli elettori repubblicani.

Le dichiarazioni di Trump e le prospettive future

Alla luce dei risultati, Donald Trump ha adottato un tono conciliatorio, affermando di essere “pronto a collaborare con i Democratici su molte più questioni di quanto si pensi”. Tuttavia, ha anche ricordato il proprio potere di veto, pubblicando sui social un cappellino rosso con la scritta “Veto”. In interviste a CNBC e Fox News, il presidente ha attribuito la sconfitta principalmente al “costo della benzina” e ha difeso la decisione di intervenire nuovamente in Iran, sostenendo che la mossa era necessaria per la sicurezza nazionale.

Nel frattempo, membri del Partito Repubblicano hanno iniziato a fare i conti con la perdita, accusando l’amministrazione di aver “sabotato” i candidati con scandali e politiche economiche controproducenti. Il prossimo futuro vedrà dunque una Casa Bianca guidata da Trump che dovrà negoziare con un Congresso controllato dall’opposizione, con il costo della vita e le misure sul settore automotive che continueranno a influenzare il dibattito politico.