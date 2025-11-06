Motorimagazine.it è anche quest’anno parte di EICMA 2025 ci siamo recati alla fiera di Milano per toccare con mano i nuovi modelli delle principali case motociclistiche internazionali. In questo articolo focalizziamo l’attenzione su un marchio italiano, Aprilia la cui storia si basa sulle competizioni e il suo presente è sospinto dalla sportività in ogni sua forma.

Aprilia, protagonista la famosa RSV4

Allo stand Aprilia a prendersi la scena ci ha pensato la famosa RSV4 che era presente sia in veste statica che posizionata in piega, come si può vedere dalla foto di copertina a dimostrazione del dna corsaiolo della motocicletta.

Dal punto di vista tecnico la supersportiva ha una “carta d’identità” da urlo, è difatti la moto supersport più potente al mondo grazie ai suoi 220 cavalli di potenza erogabili a 13.100 giri/minuto e 125 Nm di coppia disponibili da 10.800 giri/minuto.

Il V4 è un motore che spinge la moto a velocità siderali ma si fa apprezzare nella sua progressione facilmente avvertibile dal pilota.

La grande novità di EICMA sono le colorazioni tra le quali spicca la Shadown Indigo che ha tonalità viola e riprende i dettami stilistici della classica livrea RSV4.

Tuono Factory, V4 e 660 con nuove livree

Altro modello che ha catturato l’attenzione è la Tuono che a EICMA è presente sia in versione Factory che “base” una naked che da quando è nata ha ottenuto un grandissimo successo.

L’interesse di tutti è naturalmente sulla Factory in particolare la 660 si tinge del giallo Shakedown Yellow che è un chiaro omaggio alla prima 660 che uscì di questo colore.

Cambiamento cromatico anche per la Tuono V4 naked che adotta il motore della supersportiva, il colore è il medesimo visto sulla RSV4 ovvero “Shawdown Indigo” come svelato in precedenza un viola metallizzato davvero d’impatto.