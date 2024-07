Jean Alesi è stato uno dei piloti Ferrari più apprezzati dall’allora presidente Luca di Montezemolo, seppur non abbia vinto molto ha ottenuto l’amore incondizionato del tifo ferrarista perché ha manifestato da subito sentimenti veri nei confronti della squadra del cavallino rampante.

Le auto di Jean Alesi

Sulla collezione d’auto di Jean Alesi non si hanno purtroppo notizie, crediamo che abbia acquistato al termine della sua carriera la Ferrari F92A con cui è approdato in Ferrari nel 1992 ed anche quella del 1995, la 412 T1 con cui ha vinto il GP del Canada nello stesso anno.

Relativamente alle auto stradali non si hanno molte notizie, se non della Ferrari F40 che ha venduto nel 2020 per finanziare la carriera, non promettente, del figlio Giuliano che all’epoca correva in Formula 2.

Una collezione del genere seppur limitata è sicuramente di un valore importante dato che le F1 costano svariate milioni di euro molto più dell’F40 che ha a malincuore venduto.

Allo stesso tempo non se ne vorrà privare dato che quelle due rosse sono state parte importante della sua carriera sportiva, arrivare in Ferrari per lui infatti ha rappresentato il coronamento di un sogno.

In futuro altre Ferrari?

L’amore per la Rossa se lo porterà per tutta la vita e quindi è probabile che possa acquistare altre vetture della casa italiana da collezionare.

Il parco auto del cavallino attualmente non ha molti modelli degni di nota ma non è detto che il pilota francese non decida di puntare a qualche classica.

Certo dopo essere stato in possesso di un’F40 è difficile volere altre auto perché quella è considerata da molti “La Ferrari” per eccellenza in quanto è stata l’ultima varata da Enzo prima di morire e rappresenta al massimo quello che il Drake voleva dalle sue auto.