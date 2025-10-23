Esplosione in centro città provoca feriti e arresto

Un'esplosione nel centro città ha causato tre feriti e un arresto, scatenando l'allerta delle autorità.

I fatti

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un’esplosione si è verificata oggi nel centro di Roma. L’incidente, avvenuto intorno alle 13:00, ha provocato tre feriti e un arresto da parte delle forze dell’ordine.

Le conseguenze

Sul posto le autorità confermano che i feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Giovanni. Le loro condizioni sono stabili, ma due di loro hanno riportato ferite gravi.

Le forze di polizia hanno immediatamente isolato l’area e avviato le indagini. Secondo una fonte ufficiale, l’esplosione potrebbe essere legata a un tentativo di attentato. Il portavoce della polizia ha dichiarato: “Stiamo lavorando per chiarire le circostanze dell’accaduto e identificare eventuali complici”.

Il sindaco di Roma, Maria Rossi, ha espresso la sua preoccupazione: “Siamo tutti sotto shock. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità”.

Cosa succede ora

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: La polizia ha confermato l’arresto di un sospetto, un uomo di 35 anni, trovato in possesso di esplosivi. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per raccogliere ulteriori prove.

Si consiglia ai cittadini di evitare l’area mentre proseguono le indagini. La situazione è ancora in evoluzione e saranno forniti ulteriori aggiornamenti man mano che saranno disponibili nuovi dettagli.