Il passaggio ai motori PureTech Gen3

Il gruppo Stellantis ha recentemente introdotto il nuovo motore PureTech Gen3, un’evoluzione significativa rispetto al precedente Gen2. Questo cambiamento non riguarda solo la riprogettazione del motore, ma anche un’importante transizione da una cinghia di distribuzione a una catena. Questa modifica è stata accolta con entusiasmo da molti automobilisti, poiché la catena di distribuzione è generalmente considerata più affidabile e duratura rispetto alla cinghia, riducendo così i costi di manutenzione a lungo termine.

Caratteristiche del motore PureTech Gen3

Il motore PureTech Gen3, identificato con la sigla EB2 Gen3, è stato progettato per offrire prestazioni superiori e una maggiore efficienza. Con l’introduzione di questo motore, Stellantis ha anche semplificato la denominazione commerciale, rendendo più facile per i consumatori identificare le potenze disponibili, come “100 CV” o “Ibrido 110 CV”. Questo approccio mira a semplificare la scelta per i clienti, rendendo più chiaro quale motore si adatta meglio alle loro esigenze.

Modelli equipaggiati con il motore PureTech Gen3

Attualmente, diversi modelli del gruppo Stellantis sono equipaggiati con il nuovo motore PureTech Gen3. Tra questi, troviamo marchi noti come Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot. Questa ampia gamma di veicoli offre ai consumatori molte opzioni, sia per chi cerca un’auto nuova che per chi è interessato a un’auto usata. È importante, infatti, prestare attenzione al tipo di motore installato, specialmente nel caso di acquisti di auto usate, per evitare sorprese inaspettate.

Come riconoscere il motore PureTech Gen3

Per chi sta considerando l’acquisto di un’auto usata, è fondamentale sapere come identificare il motore PureTech Gen3. Un metodo semplice consiste nell’aprire il cofano e controllare la configurazione del tappo di riempimento dell’olio. I motori con cinghia di distribuzione presentano una configurazione diversa rispetto a quelli con catena. Inoltre, è consigliabile consultare il libretto dell’auto o chiedere informazioni dettagliate al venditore per confermare il tipo di motore presente nel veicolo.