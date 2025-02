Il 18 febbraio si svolgerà un evento unico per festeggiare la storia della Formula 1.

Un evento storico per la Formula 1

Il 18 febbraio segnerà una data importante nella storia della Formula 1: per la prima volta, tutti e dieci i team del campionato si riuniranno sul palco della O2 Arena di Londra per presentare le nuove livree delle loro monoposto. Questo evento, denominato F1 75 Live, celebra il 75° anniversario della Formula 1 e promette di essere un momento indimenticabile per tutti gli appassionati.

Dettagli dell’evento

La serata avrà inizio alle italiane e sarà aperta a 15.000 spettatori, con i biglietti già esauriti da settimane. Durante l’evento, i team come McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes presenteranno le loro nuove livree, mentre i piloti e i team principal sfileranno sul red carpet. Sarà un’opportunità unica per vedere le auto in anteprima, anche se le vere monoposto saranno visibili solo durante i test in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Un regalo per i fan

La Formula 1 ha deciso di trasmettere l’evento in diretta sui propri canali social, inclusi YouTube e altre piattaforme, permettendo così a fan di tutto il mondo di partecipare virtualmente a questa celebrazione. Questo gesto è un modo per ringraziare gli appassionati e per festeggiare l’inizio della nuova stagione.

Preparativi per la presentazione

I team stanno collaborando con esperti del settore per garantire che la presentazione delle nuove livree sia unica e memorabile. Professionisti come Brian Burke e Stufish Entertainment Architects sono coinvolti nella creazione di un’esperienza visiva straordinaria. L’attenzione sarà rivolta non solo alle auto, ma anche all’atmosfera generale dell’evento, che si preannuncia spettacolare.

Un momento da non perdere

F1 75 Live non è solo un evento di presentazione, ma un vero e proprio tributo alla storia della Formula 1. Con la partecipazione di tutti i team e piloti, sarà un’occasione per celebrare il passato, il presente e il futuro di questo sport affascinante. Gli appassionati possono aspettarsi un evento ricco di emozioni e sorprese, che segnerà l’inizio di una nuova stagione di corse.