La MotoGP per la stagione 2024 dopo il GP di Catalogna con cui si è chiuso lo scorso articolo si è spostata in giro per il mondo per altre 5 gare che hanno poi portato al giro di boa del campionato, scopriamo se sono state in grado di rendere ancora più indecifrabile l’epilogo di questo campionato.

MotoGP 2024: le ultime 5 tappe prima di virare verso la seconda parte di stagione

La settima gara del campionato si è corsa sul circuito del Mugello, casa delle Ducati e degli italiani ed ha visto la vittoria di Pecco Bagnaia ed al secondo posto Enea Bastianini per una doppietta Ducati ufficiale. Sul terzo gradino del podio lo spagnolo Jorge Martin. La classifica al termine della corsa è la seguente – Martin 171, Bagnaia 153, Marquez 136, Bastianini 114 e Acosta 101

Per l’ottavo round la classe regina avrebbe dovuto fare tappa in Kazakistan ma la gara è stata posticipata a data da destinarsi a causa delle inondazioni che hanno colpito l’area dove si trova il circuito.

Giugno si è quindi concluso con il nono round ovvero il GP d’Olanda che ha visto ancora una volta vincere Pecco Bagnaia davanti a Martin ed ad Enea Bastianini. La classifica quindi subisce pochi scossoni rispetto alla precedente gara ed infatti si resta con la top 3 già vista – Martin 200, Bagnaia 190, Marquez 142, Bastianini 136 e Vinales 118.

Ultime due prove impegnative per arrivare a metà stagione

Il decimo GP (nono effettivo) si è corso a Luglio sul circuito del Sachsenring terreno di caccia di Marq Marquez che tuttavia è stato vittima di un weekend in salita che lo ha visto partire a centro gruppo e poi rimontare. Il protagonista in negativo è Martin che è caduto a 2 giri dalla fine quando era al comando.

La vittoria è andata quindi a Pecco Bagnaia che torna leader del mondiale con 10 punti di vantaggio sullo spagnolo. La classifica è la seguente – Bagnaia 222, Martin 212, Marquez 162, Bastianini 155, Vinales 125.

L’undicesima tappa, decima in realtà dato il momentaneo forfait del GP kazako si è corsa sul tracciato inglese di Silverstone e la vittoria è andata a Enea Bastianini, davanti a Jorge Martin ed al compagno di scuderia Pecco Bagnaia.

Per il pilota italiano è la sesta vittoria in MotoGP la prima del 2024 ed anche la prima doppietta (Sprint + Gara). Ha dimostrato che non ce n’era per nessuno sulle curve dell’ex aeroporto britannico. La classifica cambia con il nuovo sorpasso per la leadership, ora Martin è primo davanti a Bagnaia – Martin 241, Bagnaia 238, Bastianini 192, Marquez 179, Vinales 130.