Chi è Fernando Alonso e quali sono le pietre miliari della sua carriera? Fernando Alonso Diaz è un pilota di Formula Uno spagnolo. Ha iniziato presto la sua carriera agonistica ed è entrato nel mondo della Formula Uno dopo successive vittorie a livello giovanile. Il suo ingresso nel circuito con campionati successivi a metà degli anni 2000 ha segnato la fine dell’era di Michael Schumacher.

Pilota dall’innegabile talento, è diventato per la prima volta Campione del Mondo di Formula Uno durante il suo periodo con la Renault nel 2005. Nella sua prima gara della stagione 2005, in Australia, Alonso si è scrollato di dosso un inizio da seconda fascia per finire sul podio con un terzo posto. Ha poi vinto le due gare successive.

Il sogno è continuato, e la sua forma costante e il suo stile audace lo hanno reso il più giovane campione di F1 in quel momento. Il bis nella stagione 2006 lo ha reso il più giovane doppio campione nella storia di questo sport. Da allora è stato associato a diverse altre squadre, tra cui McLaren, Mercedes e Ferrari.

Rrimane uno dei piloti più rispettati del circuito, insieme a Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Grazie alle statistiche della sua carriera, la sua posizione come uno dei più grandi piloti di F1 di tutti i tempi è sicura.

Chi è Fernando Alonso: tutto sul pilota spagnolo

Infanzia e vita

Fernando Alonso Díaz è nato il 29 luglio 1981 a Oviedo, in Spagna. Ha una sorella maggiore, Lorena Diaz. Ha ereditato l’amore per le auto e le corse dal padre, che era un pilota amatoriale di kart. Fernando ha partecipato a gare di kart in Spagna e ha vinto molti trofei.

Le sue vittorie gli assicurarono sponsor e fondi, e vinse i campionati spagnoli consecutivi nella categoria junior per quattro anni di fila, dal 1993 al 1996. Ha vinto anche la Coppa del Mondo Junior nel 1996. In seguito, ha vinto il titolo spagnolo Inter-A.

Ha frequentato la scuola primaria Holy Guardian Angel e successivamente si è iscritto all’Istituto Leopoldo Alas Clarin. Tuttavia, ha abbandonato la scuola nel 2000, a causa della sua passione per le corse.

La carriera

Fernando Alonso è stato ingaggiato da Adrian Campos nel 1998 per partecipare all’Euro Open spagnolo del 1999. Vince il campionato per un soffio e stabilisce un record. Passò alla Formula 3000, un trampolino di lancio per la Formula Uno. Termina la stagione al quarto posto. Effettua un test con le Minardi M01 e M02 per entrare in Formula Uno.

Nel 2001 ha fatto il suo debutto in Formula Uno al Gran Premio d’Australia con la Minardi. Le sue prestazioni sono state impressionanti, in quanto a volte ha superato i suoi compagni di squadra. Tuttavia, il suo miglior piazzamento è stato il 10° posto al Gran Premio di Germania.

Nel 2002 è diventato collaudatore per la Renault e ha completato più di 1600 giri di prova. Si è anche guadagnato un secondo posto accanto a Jarno Trulli. Ha vinto il Gran Premio d’Ungheria e si è piazzato al sesto posto. Ha continuato il suo sodalizio con la Renault fino al 2006, registrando prestazioni impressionanti.

Nel 2005 ha vinto il Gran Premio di San Marino. Tuttavia, non è riuscito a impressionare durante i Gran Premi del Canada e degli Stati Uniti. Al Gran Premio di Gran Bretagna, Alonso e Kimi Räikkönen hanno gareggiato per vincere il titolo. Ha continuato a ottenere buoni risultati e ha raccolto diversi punti nel campionato.

Nel Gran Premio del Brasile 2005, Alonso ha sconfitto Michael Schumacher e la considera tuttora una delle sue gare più belle. Per la vittoria in Brasile gli è stato conferito il Premio Principe delle Asturie.

Ha iniziato la stagione 2006 con le vittorie in Bahrain e successivamente nei Gran Premi d’Australia e di Monaco. La sua striscia di vittorie è proseguita in Gran Bretagna e in Canada, diventando il primo pilota a classificarsi primo/secondo nelle prime 9 gare della stagione. Alla fine della stagione, ha vinto l’ambito campionato.

