Ferrari Daytona SP3: il sogno da 26 milioni di dollari

Un momento che resterà impresso nella memoria di tutti gli appassionati di auto e collezionisti: la Ferrari Daytona SP3 ha letteralmente fatto il botto durante l’asta RM Sotheby’s della Monterey Car Week 2025. Chi avrebbe mai scommesso su una cifra così vertiginosa? 😱 Con un prezzo finale di 26 milioni di dollari, questo esemplare unico non è soltanto un’automobile, ma un vero e proprio pezzo d’arte, un simbolo di eccellenza automobilistica che ha fatto la storia.

Un’asta da sogno: la Ferrari Daytona SP3

Quando parliamo di aste, spesso ci immaginiamo pezzi d’epoca, ma la Daytona SP3 ha cambiato le regole del gioco, dimostrando che il moderno può competere senza paura con i classici. Questo modello fa parte di una serie limitata di soli 599 esemplari (+1, che è proprio questa) ed è noto per le sue caratteristiche uniche. La personalizzazione attraverso il programma Tailor Made di Ferrari l’ha resa non solo costosa, ma anche estremamente esclusiva. Ma voi, che ne pensate? Siete più legati alle auto d’epoca o preferite le novità moderne? 🚗💨

Il primo colpo d’occhio sulla Daytona SP3 è stato sufficiente per far girare la testa a tutti. La sua livrea in Giallo Modena con dettagli in fibra di carbonio bicolore è semplicemente mozzafiato. E non parliamo solo di colori: il logo Ferrari, un vero simbolo di prestigio, occupa l’intera parte superiore della vettura. Una mossa decisamente audace! Questo è giving me… vibes di pura eleganza. Chi non vorrebbe possederne una, vero?

Un successo da record: l’asta benefica

Ma la vera magia di questa vendita sta nel fatto che l’intero ricavato è stato devoluto alla Ferrari Foundation, un’organizzazione no-profit che si dedica a progetti educativi e comunitari. È incredibile pensare che un’auto di questo calibro possa aiutare a ricostruire scuole e sostenere iniziative benefiche. Un’asta con un impatto reale, chi non la ama? 💖

Durante l’asta, le offerte sono schizzate rapidamente, trasformando il momento in un’esperienza carica di emozioni. Immaginate la tensione e l’eccitazione nell’aria! Tra i presenti, anche Flavio Manzoni, direttore del design di Ferrari, ha confessato di essere rimasto senza parole. Chi potrebbe rimanere indifferente? È stata una vera celebrazione della bellezza e della potenza dell’ingegneria automobilistica.

La potenza della Ferrari Daytona SP3

Ma parliamo anche di cosa si nasconde sotto il cofano: con un motore V12 da 6,5 litri, la Daytona SP3 sprigiona ben 840 CV e accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi. Impensabile, non credete? Questa macchina è un omaggio ai leggendari successi sportivi di Ferrari negli anni ’60 e ’70. Chi non vorrebbe provare un’esperienza di guida così? 🚀

Nonostante molte delle auto più costose vendute all’asta siano d’epoca, il successo della SP3 dimostra che anche i modelli contemporanei possono raggiungere cifre da capogiro. E voi, cosa ne pensate di questo trend? È un nuovo inizio per le auto moderne? 💬