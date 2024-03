Fedez ultimamente è stato al centro del gossip per via della fine del matrimonio con Chiara Ferragni e quindi ha pensato bene di consolarsi con una nuova auto ma non un’auto qualsiasi bensì una Ferrari. In questo articolo vediamo quale oggetto ha aggiunto al suo garage. à

La nuova Ferrari Roma di Fedez: quanto costa l’auto?

La Ferrari Roma è una GT di nuova produzione della casa di Maranello, a listino dal 2021 è una delle vetture che meno colpiscono di quelle presenti nella gamma Ferrari perché basa tutto sull’eleganza, pur avendo prestazioni notevoli come ci si aspetta da una Ferrari.

Quella di Fedez però non è una Roma qualsiasi bensì è il primo esemplare venduto in Italia di Roma Spider ovvero la versione a tetto scoperto. La colorazione è la classica azzurro cielo con cui era stata proposta al lancio.

Il tetto si apre in elettrico ed impiega davvero pochi secondi per far svelare la bellezza degli interni. Il costo dell’esemplare di Fedez è di 250.000 euro optional esclusi.

Con un minimo di personalizzazione si sforano i 300 mila euro.

Le prestazioni dell’auto

La Ferrari Roma adotta il classico V8 da 3,9 litri con 620 cavalli di potenza che fanno scattare l’auto da 0 a 100 in soli 3,9 secondi. La velocità massima che è in grado di raggiungere è superiore ai 300 km/h.

Inoltre con il vento tra i capelli Fedez avrà una sensazione diversa rispetto a tutti gli altri acquirenti. Per il resto la tecnologia non manca come del resto la comodità.

Essendo una GT è un’auto adatta a lunghe percorrenze e non sente la fatica dei lunghi viaggi. Non è un’auto da cordoli o guida tecnica anche se in pista può tranquillamente permettersi un giro senza stancarsi.