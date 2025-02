Un nuovo capitolo per la Ferrari

La scuderia Ferrari si appresta a vivere una stagione 2025 che si preannuncia ricca di emozioni e cambiamenti. Con l’arrivo di Lewis Hamilton, pluricampione del mondo, i tifosi sono in trepidante attesa di vedere come il team di Maranello affronterà il prossimo campionato di Formula 1. Questo ingaggio rappresenta non solo un’importante mossa strategica, ma anche un segnale di rinnovamento per una scuderia che punta a tornare ai vertici della competizione.

Il filming day e la presentazione della SF-25

Il filming day della Ferrari ha segnato un momento cruciale per la preparazione della nuova monoposto, la SF-25. Questo evento, che ha avuto luogo presso la fabbrica di Maranello, ha visto la prima accensione della power unit della vettura, un momento atteso da tutti gli appassionati. La presenza del team principal Frederic Vasseur e della dirigenza rossa ha reso l’atmosfera ancora più elettrizzante. La SF-25, progettata per essere competitiva, presenta un layout della sospensione anteriore più marcato, mirato a migliorare l’aerodinamica e a competere con le rivali storiche come Red Bull e McLaren.

Le aspettative per la stagione 2025

Con l’inizio della stagione fissato per marzo, i preparativi sono in pieno svolgimento. La Ferrari ha in programma di svelare la livrea della SF-25 a Londra il 18 febbraio, seguita dalla presentazione ufficiale della monoposto il giorno successivo. I tifosi sono ansiosi di vedere come Hamilton e Charles Leclerc si adatteranno alla nuova vettura e quali strategie adotteranno per affrontare le sfide del mondiale. Le aspettative sono alte, e la scuderia di Maranello è determinata a dimostrare di essere tornata in carreggiata, pronta a lottare per il titolo.