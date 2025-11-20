Festa di Premiazione dell’Appennino Superbike a Bertinoro: Un Evento Imperdibile!

Un evento straordinario ha segnato la conclusione della stagione dell'Appennino Superbike, presentando premi entusiasmanti, sfide avvincenti e molteplici novità per il futuro.

La domenica appena trascorsa ha visto Bertinoro, in provincia di Forli-Cesena, diventare il palcoscenico di una delle manifestazioni più attese per gli appassionati di mountain bike. La festa di premiazione per l’Appennino Superbike ha attirato numerosi partecipanti e sostenitori, confermando il circuito come punto di riferimento per l’off-road a livello nazionale. Non solo l’Appennino Superbike, ma anche altre competizioni gestite da Contest360, come la Romagna Bike Cup e la Dal Monte Bianco all’Adriatico, hanno trovato spazio in questa celebrazione.

Durante l’evento, numerosi biker si sono avvicendati sul palco per ricevere premi e riconoscimenti. I partecipanti non provenivano solo dalla regione romagnola, ma si sono uniti ciclisti da ogni angolo d’Italia, rendendo il tutto un vero e proprio incontro di passione e sportività.

Un circuito che ha fatto storia

Un dato che spicca in modo particolare riguardo all’Appennino Superbike è il numero di partecipanti e il chilometraggio accumulato. Infatti, nel corso delle 13 prove del circuito, che si sono svolte in 7 regioni diverse, il totale dei chilometri percorsi dalle prime 25 società premiate ha raggiunto la straordinaria cifra di 51.883 km. Questo dato non è solo impressionante, ma supera di oltre 10.000 km la circonferenza della Terra, evidenziando l’impegno e la dedizione dei ciclisti coinvolti.

Bad Team: i campioni del circuito

In cima alla classifica si è posizionata la Bad Team, che ha totalizzato ben 3.916 km, rafforzando la loro reputazione di squadra di punta nel circuito. Questo risultato non solo celebra i loro sforzi, ma offre anche uno spunto di ispirazione per gli altri team, che aspirano a raggiungere traguardi simili nelle prossime edizioni.

Prospettive per il futuro del circuito

Alla conclusione dell’evento, l’organizzatore Erio Briccolani ha invitato tutti i partecipanti a segnare sul calendario il 2026, anno in cui le diverse challenge torneranno a far parte del calendario sportivo. Tra le anticipazioni, è stato rivelato che il numero di circuiti gara aumenterà a 6, a partire dal tradizionale Mare&Collina, che aprirà la stagione il 8 febbraio a Caprile (FE), con la Mtb Valli del Parco del Delta.

Novità per il prossimo anno

Il prossimo anno si preannuncia ricco di novità, con ben 24 sedi di gara diverse programmate in 6 regioni, di cui 9 assolute novità. Anche se l’ufficializzazione di queste informazioni richiederà ancora qualche giorno, l’attesa non potrà che aumentare l’entusiasmo tra i partecipanti e gli appassionati del settore.

La festa a Bertinoro ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante opportunità per riflettere su quanto la passione per il ciclismo off-road possa unire e motivare le persone. Con le nuove sfide all’orizzonte, l’Appennino Superbike e le altre competizioni di Contest360 si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, richiamando ciclisti e appassionati a vivere esperienze indimenticabili.