Festival Car 2026: il Concorso Internazionale d’Eleganza a Revigliasco Torinese

Festival Car 2026 trasforma Revigliasco Torinese nel cuore dell’automobilismo storico con un weekend di eventi esclusivi, tra tour d’eleganza e celebrazioni per i 120 anni di Lancia.

Il Festival Car torna nel 2026 con la sua quinta edizione, promettendo un weekend indimenticabile per gli appassionati di auto storiche e design automobilistico. Dal 26 al 27 settembre, Revigliasco Torinese e i dintorni del Piemonte si trasformeranno in un palcoscenico di eleganza e motori, ospitando un evento che unisce tradizione e innovazione.

Questa edizione si distingue per un format ampliato su due giorni, arricchito da esperienze esclusive e collaborazioni di prestigio. Il tutto sotto l’egida di FIVA e ASI con il supporto di istituzioni locali come la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino.

Un weekend di eventi esclusivi

Il sabato 26 settembre sarà dedicato ai collezionisti e agli ospiti internazionali, con un’esperienza immersiva tra le Langhe e una visita privata alla Fondazione Macaluso. La giornata si concluderà con una raffinata cena di gala nella Sala Diplomatica del Castello Cavour di Santena un luogo storico che aggiunge un tocco di prestigio all’evento.

La domenica 27 settembre sarà invece il momento clou del Tour d’Elegance che partirà per la prima volta dal Parco all’inglese del Castello Cavour un monumento nazionale immerso nel verde. Le auto storiche attraverseranno le colline torinesi, passando per Cambiano e Pecetto Torinese, prima di raggiungere Revigliasco Torinese, il cuore pulsante della manifestazione.

Celebrazioni per i 120 anni di Lancia

Il Festival Car 2026 sarà anche l’occasione per celebrare i 120 anni di Lancia uno dei marchi più importanti della storia dell’automobile italiana. Per l’occasione, Pininfarina ha realizzato una locandina ufficiale inedita, ispirata a tre modelli simbolo: la Lancia Artena del 1931, la Lancia Aurelia B20 GT del 1951 e la Lancia Aurelia B24 del 1955. Queste vetture, provenienti dalla collezione Heritage Hub saranno esposte durante il weekend.

Partner e collaborazioni di prestigio

Tra i partner ufficiali dell’evento figurano Alfa RomeoFiatLancia e Maserati affiancati da FerrariLamborghiniItaldesign e Bottegafuoriserie. La manifestazione vedrà la partecipazione di esemplari unici come la Honda NSX Tribute by Italdesign la Nissan GT-R50 by Italdesign e la rarissima Italdesign Zerouno Coupé.

Una giuria di esperti per il Best of Show

La giuria del Festival Car 2026 sarà composta da alcuni dei nomi più autorevoli del design automobilistico contemporaneo, tra cui Federico Ferrero (Presidente di Giuria), Lorenzo RamaciottiFlavio Manzoni (Chief Design Officer Ferrari) e Fabrizio Giugiaro. Sarà questo panel di esperti ad assegnare il premio più ambito della manifestazione: il Best of Show che riceverà il trofeo The Ascent disegnato da Giugiaro Architettura.

Il Festival Car 2026 promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di auto storiche e design automobilistico, unendo il fascino delle vetture d’epoca ai luoghi simbolo del Piemonte. Un weekend che celebrerà il meglio dell’automobile italiana e mondiale, in un contesto di eleganza e tradizione.