FIA WEC: Cadillac e Lynn brillano a San Paolo

Ragazze, preparatevi perché il weekend di corse a Interlagos ha dato spettacolo! 🎉 Dopo il trionfo alle qualifiche di Le Mans, Alex Lynn e la sua Cadillac V-Series.R #12 hanno fatto centro anche a San Paolo, conquistando la pole position per la 6 Ore di San Paolo. Chi l’avrebbe detto? I pronostici erano tutti per Porsche e BMW, ma Lynn ha lasciato tutti a bocca aperta con un giro da urlo. “È fantastico essere di nuovo in pole, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara,” ha commentato il pilota britannico. E voi, chi tifate per la corsa di domani? 🏎💨

Cadillac vs Porsche: il duello delle pole

Il clima di competizione si è fatto infuocato quando il francese Sébastien Bourdais, che inizialmente era in prima fila accanto a Lynn, è stato penalizzato per aver ostacolato Paul di Resta della Peugeot, retrocedendo così al terzo posto. Ma non temete, perché a guadagnare è stato Julien Andlauer con la Porsche Penske Motorsport #5, che partirà in prima fila. Questo è il motorsport, mai una gara scontata! 💥

Un altro nome da segnare è quello di Malthe Jakobsen, il debuttante della Peugeot 9X8, che ha chiuso quarto. E le Ferrari? Robert Kubica ha fatto un nono tempo, mentre le 499P ufficiali di Fuoco e Giovinazzi scatteranno rispettivamente 14ª e 17ª. “Sapevamo che sarebbe stato un weekend complicato,” ha dichiarato Fuoco. Che ne pensate? Davvero ci sono troppe aspettative sulle Ferrari quest’anno? 🤔

Il trionfo di Barrichello in LMGT3

Ma non è finita qui! La scena LMGT3 ha visto un altro nome su tutti: Eduardo “Dudu” Barrichello. Il figlio dell’ex pilota di F1 Rubens Barrichello ha conquistato la pole a casa sua, regalando emozioni al pubblico brasiliano. “Probabilmente è il giorno più bello della mia vita,” ha detto Dudu, visibilmente emozionato. Correre davanti a amici e famiglia è qualcosa di davvero speciale, non credete? ❤️

In LMGT3, il podio si completa con la Lexus RC F del team Akkodis ASP e il giovane Lin Hodenius con la Mercedes-Iron Lynx, che ha chiuso ottimo quarto. La gara di domani, domenica 13 luglio, partirà alle 11:30 ora locale (16:30 ora italiana). Chi di voi seguirà la diretta? 🕒📺

Le aspettative per la gara di domani

Con queste premesse, la gara promette di essere un vero spettacolo! Sarà interessante vedere come si comporteranno le squadre e se Cadillac riuscirà a mantenere il vantaggio. E Toyota? Dopo aver dominato lo scorso anno, sono rimasti un po’ delusi. Hirakawa ha chiuso al decimo posto, mentre Kobayashi è arrivato ultimo tra le Hypercar. Un vero plot twist! 📉

Insomma, questo weekend di corse è esplosivo e le emozioni sono alle stelle. Chi altro è in hype per la gara di domani? Fatecelo sapere nei commenti! 🗨️✨