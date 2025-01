Approfitta degli sconti e delle offerte per la Fiat 600 ibrida nel 2025

La Fiat 600 ibrida: un’introduzione al modello

La Fiat 600 ibrida, lanciata nell’autunno del 2023, ha suscitato un interesse moderato tra gli appassionati di automobili. Nonostante le sue dotazioni tecnologiche avanzate e un design accattivante, le vendite non hanno raggiunto le aspettative. Questo può essere attribuito a un prezzo di listino considerato elevato, che ha limitato l’accesso a una parte significativa del mercato automobilistico. Attualmente, la Fiat 600 ibrida è disponibile a un prezzo di partenza di 24.950 euro per il modello base, ma le recenti promozioni stanno cambiando le carte in tavola.

Offerte speciali per il 2025

Per il mese di gennaio 2025, Fiat ha lanciato una promozione che consente di acquistare la nuova Fiat 600 ibrida a un prezzo notevolmente ridotto. Grazie a uno sconto speciale, è possibile ottenere la 600 Hybrid DCT MHEV da 101 CV a soli 18.950 euro, un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino. Questa offerta è valida per i clienti privati e prevede un finanziamento con zero euro di anticipo, rendendo l’acquisto ancora più accessibile.

Dettagli dell’offerta e delle motorizzazioni

La promozione Piano Italia di Fiat include uno sconto di 4.750 euro in caso di rottamazione e un ulteriore sconto di 1.500 euro per chi sceglie di finanziare l’acquisto. Il piano di finanziamento prevede 35 rate mensili da 226 euro, con un tasso annuo nominale (TAN) fisso dell’8,75% e un TAEG del 11,02%. Inoltre, è possibile scegliere di restituire la vettura al termine del contratto. La Fiat 600 ibrida è disponibile in diverse motorizzazioni, tra cui un motore 1.2 litri da 101 CV e una versione più potente da 136 CV, offrendo così una gamma di opzioni per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti.

La versione elettrica della Fiat 600

Oltre alla versione ibrida, Fiat ha introdotto anche la 600e, un modello completamente elettrico. Questa versione è equipaggiata con un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, che consente un’autonomia di circa 400 km secondo il ciclo di omologazione WLTP. Anche per la 600e sono disponibili offerte interessanti, con un prezzo di partenza di 35.950 euro, ridotto a 32.950 euro grazie a uno sconto di 3.000 euro in caso di finanziamento e rottamazione. Il piano di finanziamento per la 600e prevede un anticipo di 5.243 euro e rate mensili da 299 euro.