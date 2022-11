Fiat Panda elettrica: design, batteria e uscita dell’auto

La versione elettrica sarà offerta sulla prossima generazione della Fiat Panda. Dovrebbe essere fortemente ispirata al concept Centoventi presentata al Salone di Ginevra 2019, pur mantenendo le linee caratteristiche del modello. Si tratta di uno dei modelli maggiormente attesi.

Batteria e autonomia della Fiat Panda elettrica

Sebbene sia ancora troppo presto per parlare della capacità delle batterie e dell’autonomia effettiva, Fiat ha fornito alcuni indizi sulla direzione che intende seguire. Il marchio intende lavorare su un concetto di batteria modulare. In questo modo l’acquirente può scegliere il numero di confezioni che desidera trasportare in base alle proprie esigenze in termini di autonomia.

Per quanto riguarda il concept Centoventi, il produttore ha parlato di un’autonomia che varia da 100 a 500 km a seconda del pacchetto scelto.

Come Renault, Fiat potrebbe offrire le sue batterie a noleggio o in acquisto.

Commercializzazione della Fiat Panda elettrica

Prevista per il 2023, la Fiat Panda elettrica sarà commercializzata solo due anni dopo le versioni a combustione interna che segneranno la nuova generazione del veicolo. In questa fase, è troppo presto per dire quale sarà il prezzo.

Caratteristiche e design del Fiat Panda SUV 2023

La produzione del modello Fiat Panda SUV dovrebbe avvenire nella primavera del prossimo anno, nello stabilimento di Tychy in Polonia, dove vengono già prodotte la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon. Dunque la presentazione ufficiale non ci sarà prima di un anno, il modello uscirà sul mercato fin da subito anche nella sua versione completamente elettrica.

Secondo alcuni rumors il nuovo Fiat Panda SUV 2023 avrà una lunghezza intorno ai 420 centimetri, traendo ispirazione dalla Fiat Centoventi.

Linee squadrate ma dal design accattivante saranno i dettagli del nuovo modello di SUV del marchio Fiat.

Usciranno due modelli di Fiat Panda SUV, la prima è la versione completamente elettrica che avrà un’autonomia di oltre 400 chilometri con una sola ricarica. La seconda invece è la versione tradizionale diesel, per la famiglia di propulsori PureTech con potenze dagli 80 e fino a 130 cavalli.