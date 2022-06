Il passaggio all’alimentazione elettrica è un’occasione d’oro per alcuni modelli di tornare in pista, come la Fiat 500, che ne è un perfetto esempio. Rilanciata nel 2007 e sottoposta a restyling nel 2015, la piccola vettura italiana aveva perso quote di mercato fino all’arrivo di una versione 100% elettrica.

O più precisamente, una nuova 500, dato che i due modelli, pur essendo entrambi in catalogo, non condividono assolutamente nessuna parte. Costruita su una nuova piattaforma, la 500 e è più vivibile, confortevole e potente.

E poiché la maggior parte dell’utilizzo dell’auto avviene in città, l’autonomia limitata non è un problema. Sulla carta, non ci sono esitazioni: la 500 e è l’auto da scegliere. Nel 2021 i clienti non si sono sbagliati: la vettura transalpina ha visto le sue vendite balzare del 40% (25.000 auto a benzina ed elettriche insieme) rispetto al 2020 in un mercato che non si muoveva.

Fiat 500 elettrica: per fare soldi bisogna guidare

Ma come tutte le auto elettriche, la 500e non è economica. Anche con il bonus di 6.000 euro ancora in vigore, rimane più cara di quasi 6.000 euro rispetto alla variante microibrida da 70 CV correttamente equipaggiata (19.690 euro in Dlocevita Plus). In effetti, è necessario percorrere molti chilometri prima di ottenere un ritorno su questo investimento sostanziale. Per sapere esattamente quanto, abbiamo fatto gli stessi calcoli degli altri modelli.

Il consumo medio è di 21,8 kWh/100 km per la variante da 42 kWh, compresa l’energia consumata dal caricabatterie. Il motore a benzina della 500, invece, richiede una media di 6,1 l/100 km.

Dati di consumo reali della Fiat 500 micro ibrida

Consumo urbano : 5,9 l/100 km

: 5,9 l/100 km Su strada : 6 l/100 km

: 6 l/100 km Consumo in autostrada : 6,5 l/100 km

: 6,5 l/100 km Consumo medio: 6,1 l/100 km

Gamme misurate della 500 e 42 kWh