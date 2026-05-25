FIM MotoJunior a Barcellona: i nomi da seguire

La stagione del FIM MotoJunior prende il via con grande attesa e rinnovata identità: il nome evolve ma la missione rimane la stessa, ossia fungere da trampolino di lancio per chi ambisce al Motomondiale. Il primo appuntamento si disputa sullo stesso tracciato che ha recentemente visto il mondiale maggiore, offrendo ai giovani la chance di misurarsi su una pista di livello internazionale e di confrontarsi con avversari già pronti a emergere.

Il programma comprende quattro campionati distinti, ciascuno con protagonisti consolidati e volti nuovi. In ogni categoria si percepisce la voglia di mettersi in mostra: il paddock è ricco di talenti da osservare, scuderie attente allo sviluppo e alcune soluzioni tecniche che potrebbero fare la differenza lungo la stagione. Questo mix di esperienza e novità rende il FIM MotoJunior un osservatorio ideale per individuare i futuri rider del circus.

Moto3 junior: una fucina di talento e grande competizione

La Moto3 junior si presenta con una fisionomia rinnovata dopo le promozioni al Mondiale degli ultimi campioni: la griglia è ora popolata da piloti desiderosi di emergere e da squadre che punteranno sulla consistenza in gara. Tra i nomi da seguire ci sono talenti con risultati consolidati nelle categorie di base e qualche sorpresa straniera pronta a inserirsi nella battaglia per le posizioni di vertice. La categoria promette gare combattute, sorpassi e sviluppo tecnico costante, con un equilibrio tra giovani promesse e chi già possiede esperienza internazionale.

Prospetti italiani e riferimenti internazionali

In casa Italia spiccano piloti come Leonardo Zanni (Momoven Racing) e Giulio Pugliese (Aspar Junior Team), entrambi pronti a reggere il confronto; a loro si aggiungono Edoardo Bertola (Eagle-1), Leonardo Abruzzo (Team Laglisse), Erik Michielon (Team Echovit Pasini Racing) e Matteo Gabarrini (MTA Junior Team). Da guardare anche i protagonisti spagnoli e internazionali come Carlos Cano e Fernando Bujosa, l’ex MotoE Tibor Varga e il talento indonesiano Kiandra Ramadhipa, oltre ai provenienti dall’Asia Talent Cup Ryota Ogiwara e Seiryu Ikegami. Questi nomi rappresentano il mix tra esperienza nella formazione e potenziale di crescita.

Moto2 european championship: leadership, ritorni e scelte tecniche

La classe Moto2 European Championship parte con la difesa del titolo da parte di Milan Pawelec (AGR Team), ma la lotta per la vetta si prospetta aperta grazie a rientri e cambi di scuderia significativi. Il campionato accoglie piloti che hanno già vissuto l’ambiente del mondiale e che ora puntano a consolidare risultati e progressione tecnica, mentre alcune squadre sperimentano soluzioni particolari sul fronte dei telai e delle messa a punto.

Ritorni di peso e scelte tecniche particolari

Tra i ritorni di rilievo c’è Dennis Foggia, che rilancia con Team Ciatti-Boscoscuro, condividendo la squadra con l’ex iridato Jacob Roulstone. Una nota tecnica interessante riguarda Stefano Nepa, impegnato con KLINT Racing Team Face come unico pilota in griglia a correre su telaio Forward, un elemento che potrebbe influire sulla risposta della moto in curva e sulla gestione del set-up. Completano la pattuglia italiana nomi come Pierfrancesco Venturini (AC Racing), Alessandro Morosi (Eagle-1) e Francesco Mongiardo (Team MMR), elementi destinati a dare ritmo e esperienza al campionato.

Moto4 e Stock: la base dei futuri protagonisti

Le categorie di accesso rappresentano la fucina dove spesso si formano i campioni del domani. Nella Moto4 European Cup emergono favoriti dichiarati e una schiera di debuttanti pronti a imparare in gara, mentre lo Stock European Championship offre uno scenario con una griglia profondamente rinnovata rispetto alla stagione precedente, richiedendo adattamento rapido e capacità di sfruttare le opportunità nelle gare.

Moto4: favorita e giovani da osservare

Il ruolo di favorito nella Moto4 sembra spettare ad Álvaro Lucas (Aspar Junior Team), ma la lista dei potenziali antagonisti è lunga: tra gli iscritti figurano Leonardo Martinazzi, Kevin Cancellieri, Edoardo Bertola, Cristian Borrelli e Mathias Tamburini. Tra i debuttanti su cui puntare ci sono Sebastian Ferrucci, Leonardo Casadei, Mattia Rutigliano e Vincenzo Di Veroli, mentre Lorenzo Pritelli proverà a fare il salto di qualità dopo le prime apparizioni.

Stock: cambiamenti e nomi italiani da seguire

Lo Stock European Championship vede un rinnovamento della griglia e una sfida aperta per chi si adatta meglio ai nuovi riferimenti. L’Italia schiera piloti interessanti come Cristian Lolli (MDR Competicion), che arriva dall’esperienza in Moto2, e Emanuele Andrenacci (Face Racing), reduce dal CIV Moto3. Attesi anche gli esordi di Filippo Orlandi (RC113 Reparto Corse) insieme a Cristian D’Arliano (CIP Green Power) e Filippo Fuligni (FACE Racing), elementi che renderanno la categoria vivace e imprevedibile.

In sintesi, il FIM MotoJunior conferma il suo ruolo chiave come punto di osservazione per squadre e talent scout: tra conferme, rientri e debuttanti, molti dei piloti visti in pista potrebbero nei prossimi anni fare il salto verso il Motomondiale. La combinazione di gare combattute e sviluppo tecnico rende ogni round un banco di prova importante per capire chi avrà la stoffa del campione.