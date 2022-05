Il Lucid Air arriverà finalmente in Europa e conosciamo le date ufficiali. Nel mezzo del ramp-up, e dopo aver abbassato i suoi obiettivi per l’anno, Lucid ha confermato i suoi obiettivi di vendita all’esportazione. L’Europa è in prima linea, dato che la grande berlina elettrica arriverà nei nostri paesi da questa estate.

Appena prima del Medio Oriente, un’altra priorità per l’azienda finanziata dai sauditi.

Lucid Air: arriverà in molti paesi d’Europa ma rallenterà in Francia

Quest’estate arriverà in Europa quindi, ma non immediatamente in Francia, nonostante l’installazione in corso di una concessionaria a Parigi, Rue de Courcelles, nel 17ᵉ arrondissement. I primi paesi ad essere forniti saranno Germania, Belgio, Italia, Spagna, Svizzera, Monaco, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Islanda e Norvegia.

La prima concessionaria sarà aperta a Monaco, dove la start-up americana stabilirà i suoi uffici europei. Il lancio in Francia non tarderà ad arrivare. Probabilmente avrà luogo prima della fine dell’anno.

Il Regno Unito non è stato dimenticato ed è anche destinato a vedere il lancio del Lucid Air quest’anno. Questo segnerà il debutto della versione con guida a destra, aprendo la porta al lancio in paesi come il Giappone e l’Australia.

Dopo l’Europa e il Medio Oriente, Lucid metterà gli occhi sulla Cina nel 2024. Tuttavia, il produttore non ha ancora alcun piano per produrre i suoi modelli lì.

Le caratteristiche del Lucid Air

Motore

Lucid permetterà ai clienti di scegliere la configurazione della sua berlina elettrica, con due ruote motrici o trazione integrale.

All’entry level, sarà offerto un motore da 400 cavalli. Al top della gamma, le prestazioni dovrebbero essere alla pari alle migliori supercar.

Alimentato da due motori elettrici – uno per asse – il Lucid Air da 1000bhp promette un’accelerazione fulminea e un tempo 0-96kph di 2,5 secondi.

Batteria

Al fine di adattarsi facilmente alle esigenze degli utenti, Lucid Motors offrirà diverse opzioni di batteria e ha collaborato con Samsung SDI per fornire le cellule agli ioni di litio. Alimentata da una batteria da 113 kWh, la versione top di gamma avrà un’autonomia di circa 800 chilometri. Sarà completata da altre configurazioni. Al livello di ingresso, la Lucid Air dovrebbe offrire 400 chilometri di autonomia, il che suggerisce un pacco da 70-90 kWh.