Lucid Air: prezzo, motori e caratteristiche

Puntando allo stesso successo di Tesla, Lucid sta preparando il lancio della Lucid Air. Con un’autonomia fino a 800 km, quest’auto elettrica dovrebbe essere consegnata nella seconda metà dell’anno.

Motore

Lucid permetterà ai clienti di scegliere la configurazione della sua berlina elettrica, con due ruote motrici o trazione integrale.

All’entry level, sarà offerto un motore da 400 cavalli. Al top della gamma, le prestazioni dovrebbero essere alla pari alle migliori supercar. Alimentato da due motori elettrici – uno per asse – il Lucid Air da 1000bhp promette un’accelerazione fulminea e un tempo 0-96kph di 2,5 secondi.

Batteria Lucid Air

Al fine di adattarsi facilmente alle esigenze degli utenti, Lucid Motors offrirà diverse opzioni di batteria e ha collaborato con Samsung SDI per fornire le cellule agli ioni di litio.

Alimentata da una batteria da 113 kWh, la versione top di gamma avrà un’autonomia di circa 800 chilometri. Sarà completata da altre configurazioni. Al livello di ingresso, la Lucid Air dovrebbe offrire 400 chilometri di autonomia, il che suggerisce un pacco da 70-90 kWh.

Ricarica

La ricarica domestica sarà basata su una wallbox dedicata, chiamata Wunderbox, che permetterà di ricaricare la berlina elettrica fino a 19,2 kW. Il produttore, che non ha una propria rete di ricarica come quella di Tesla, ha collaborato con l’operatore Electrify America con le sue stazioni di ricarica rapida che possono andare fino a 350 kW. La Lucid Air sarà in grado di inghiottire questa potenza di carica grazie alla sua architettura a 900V.

Sul primo concept presentato alla fine del 2016, il portello di ricarica si trova sulla parte anteriore, finendo sul lato anteriore sinistro nelle ultime illustrazioni ufficiali.

Prezzi della Lucid Air

Con i suoi 400 chilometri di autonomia e 400 cavalli, il modello entry-level sarà offerto a circa 60.000 euro, tasse e sussidi governativi esclusi. Per quanto riguarda la versione top di gamma, la produzione sarà limitata a 255 unità. Sarà molto più sportiva, con 1.000 cavalli, e avrà un prezzo di circa 100.000 euro, sempre escludendo gli incentivi fiscali e governativi.