Dal 2025, i residenti fiorentini dovranno adattarsi a mini-abbonamenti per il parcheggio.

Un cambiamento radicale nella gestione dei parcheggi

A partire dal 1° gennaio 2025, Firenze si prepara a un cambiamento significativo nella gestione dei parcheggi per i residenti. Il sistema attuale, caratterizzato dalle vetrofanie introdotte durante l’emergenza Covid, verrà abbandonato, lasciando spazio a una nuova formula di “mini-abbonamenti”. Questa modifica mira a migliorare la gestione degli stalli e a contrastare la sosta selvaggia, un problema sempre più pressante nella città.

Registrazione obbligatoria delle targhe

Dal 2025, tutti i residenti di Firenze, anche coloro che non intendono acquistare i mini-abbonamenti, dovranno registrare la propria targa sul sito di SAS (Servizi alla Strada). Questa registrazione permetterà un controllo più efficace della sosta, in linea con le recenti modifiche al Codice della Strada, che hanno eliminato l’obbligo di trascrivere il cambio di residenza nel libretto di circolazione. L’intero processo sarà completamente digitale, senza la necessità di esporre contrassegni cartacei.

Controlli più severi e tecnologia avanzata

Il nuovo sistema di parcheggi prevede anche l’implementazione di controlli più stringenti, grazie all’uso di telecamere avanzate, denominate “Cerbero”, già utilizzate con successo a Roma. Queste telecamere, montate su sei veicoli (quattro della polizia municipale e due di SAS), saranno in grado di leggere le targhe dei veicoli parcheggiati e confrontarle con la banca dati delle targhe autorizzate. In caso di violazione, scatterà automaticamente la sanzione, rendendo molto più difficile parcheggiare senza autorizzazione.

Obiettivi e benefici del nuovo sistema

Le novità introdotte nel sistema di parcheggio nascono con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della città e ridurre l’inquinamento. L’assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ha sottolineato che ogni giorno si registrano circa 750mila spostamenti in città, di cui 300mila effettuati da mezzi privati, molti dei quali da non residenti. Le risorse generate dal nuovo sistema saranno destinate al potenziamento del trasporto pubblico, agli sconti per gli abbonamenti e alle manutenzioni stradali, contribuendo così a una Firenze più sostenibile e vivibile.