Fisker Ocean: la differenza di autonomia tra le ruote da 20 e 22 pollici

L’autonomia è un tema fondamentale per le case automobilistiche, anche per la Fisker Ocean. Tutti sono alla continua ricerca di soluzioni per ottimizzare le prestazioni energetiche e l’autonomia delle loro auto elettriche. L’unica cosa che resta da fare è aggirare i vincoli stilistici, che possono avere un impatto significativo sull’autonomia. Questo è il caso dei cerchi più grandi, tranne che per Fisker.

Fisker Ocean: autonomia nel dettaglio

Mentre il prossimo SUV elettrico si avvicina sempre più alla realtà, il marchio automobilistico ne comunica le caratteristiche a pezzi e bocconi. Oggi Fisker afferma che l’Ocean è in grado di raggiungere un’autonomia di 707 km nel ciclo WLTP con le ruote da 20 pollici e può arrivare a 701 km con le ruote da 22 pollici. Si tratta di una differenza di soli 6 km da una dimensione all’altra!

Secondo il progettista, “questi risultati della gamma WLTP per le ruote da 20 e 22 sono un altro esempio della leadership della Fisker Ocean in termini di design, innovazione e durata”. Tuttavia, Fisker non fornisce alcuna specifica tecnica per apprezzare appieno le differenze tra queste due dimensioni di ruote. Come abbiamo già visto, sono molti i fattori che possono influire sul consumo di carburante: il peso, il design o la larghezza del pneumatico hanno ciascuno un’influenza sull’autonomia omologata.

In ogni caso, come mostrano il configuratore e le prime immagini, la Fisker Ocean avrebbe gli stessi pneumatici Bridgestone in tutti i casi. Con la stessa larghezza di pneumatici, le ruote da 22 pollici potrebbero quindi controllare il consumo extra. Ciò è particolarmente vero per i modelli F3 SlipStream, che sono realizzati in fibra di carbonio riciclata e la cui massa avrebbe un impatto minimo sul consumo di carburante approvato.

LEGGI ANCHE: