Il nuovo arrivo in Alpine F1

La notizia dell’ingaggio di Franco Colapinto da parte di Alpine F1 ha colto di sorpresa il mondo del motorsport. Dopo settimane di speculazioni, il giovane pilota argentino è ufficialmente parte della squadra per il mondiale 2025. Colapinto, che ha impressionato durante la sua stagione con la Williams, non sarà però tra i titolari, ruolo che rimarrà nelle mani di Pierre Gasly e del debuttante Jack Doohan.

Le sfide per Jack Doohan

Con l’arrivo di Colapinto, la pressione aumenta su Doohan, figlio del leggendario pilota di moto Mick Doohan. Sebbene abbia già debuttato nel GP di Abu Dhabi, le sue prestazioni non hanno convinto completamente Flavio Briatore, il quale sembra avere delle riserve sul giovane australiano. Doohan ha un contratto a breve termine, limitato alle prime gare della stagione, il che lo rende vulnerabile alla concorrenza di Colapinto, che ha firmato un contratto pluriennale con Alpine.

Le parole di Franco Colapinto

Franco Colapinto ha espresso la sua emozione per questa nuova opportunità, ringraziando la Williams per il supporto ricevuto. “È un onore unirmi all’Alpine F1 e sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida”, ha dichiarato. Colapinto ha anche voluto esprimere gratitudine ai suoi sponsor e ai fan argentini, promettendo di puntare a risultati ancora più grandi nel 2025.

La visione di Flavio Briatore

Flavio Briatore, tornato nel team come consulente esecutivo, ha sottolineato l’importanza di avere giovani talenti come Colapinto nella squadra. “Franco è uno dei migliori giovani talenti del motorsport attuale”, ha affermato. La sua presenza arricchisce la rosa di piloti e rappresenta un passo strategico per il futuro di Alpine F1, che punta a sviluppare una squadra competitiva per le prossime stagioni.