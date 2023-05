Il nuovo Tourneo Courier, il più piccolo minivan di Ford, sarà offerto nel 2024 in una versione 100% elettrica.

Il nuovo Ford E-Tourneo Courier, il più piccolo minivan di Ford, sarà offerto nel 2024 in una versione 100% elettrica. Qualche settimana fa, Ford ha presentato il nuovissimo Transit Courier. Per la prima volta, il suo furgone entry-level è disponibile in versione elettrica.

Lo stesso vale per la variante familiare, il Tourneo Courier. In entrambi i casi, però, bisognerà avere pazienza: Ford lancerà i motori a combustione interna all’inizio dell’anno 2023, mentre i motori “E” saranno disponibili alla fine del 2024!

Ford E-Tourneo Courier: caratteristiche, design, batteria, autonomia

Una scadenza lontana che spiega perché Ford rimane avara di informazioni tecniche. Sappiamo che sotto il cofano c’è un motore da 100 kW (136 CV). Ma nulla sulla capacità della batteria, e quindi sull’autonomia. Questo sarà un fattore determinante per il successo del veicolo.

Il Tourneo Courier è un piccolo veicolo da diporto, il tipo di veicolo che le famiglie acquistano come prima auto della famiglia. Sarà difficile convincerli se l’autonomia è scarsa, come nel caso delle versioni elettriche del Berlingo o del Kangoo, che hanno un’autonomia inferiore a 300 km. La Ford potrebbe fare meglio e diventare una proposta più interessante.

Va detto che questi veicoli non sono i re del consumo a causa della loro silhouette cubica. La nuova generazione del Tourneo Courier rafforza questo aspetto con una griglia anteriore diritta e un cofano piatto. Il modello è presentato nell’allestimento Active, che si distingue per gli elementi stilistici da SUV. Presenta inoltre una carrozzeria bicolore.

A bordo, la presentazione è tecnologica, grazie a uno schermo centrale molto grande di 12 pollici, integrato con la strumentazione digitale. Non si tratta certo di una monovolume di base! D’altra parte, la modularità è semplice, con un classico sedile a panca 60/40. Senza fornire cifre precise, Ford annuncia che il volume del bagagliaio è aumentato del 44%. Logico, il veicolo è cresciuto bene. C’è un secondo bagagliaio sotto il cofano anteriore.

La cosa importante sarà il prezzo, perché per il momento le proposte esistenti combinano la poca autonomia con i prezzi conseguenti, ad esempio 37.500 € per il Kangoo. Ma anche Ford non si pronuncia su questo punto!

