Una Ford Mustang berlina: ecco perché sarebbe interessante

Una Ford Mustang berlina? Sembra decisamente fattibile. Ford ha fatto molto per presentare la settima generazione di Mustang, facendo sfilare i proprietari dei modelli precedenti fino ai cancelli del salone dell’auto di Detroit, sostenendo ufficialmente un rally transamericano come prologo, rivelando il nuovo veicolo in una moltitudine di varianti e rilasciando un gran numero di immagini per coloro che non hanno potuto essere presenti.

Tra le foto e le altre illustrazioni svelate dal produttore c’è uno schizzo di una Mustang a quattro porte.

Una Ford Mustang berlina: un’immagine non così innocente

Senza commenti o annunci, Ford rivela con questo disegno preparatorio che i suoi progettisti hanno lavorato a una versione berlina della nuova pony car. Non si è parlato ufficialmente di una Mustang a quattro porte in produzione, ma la pubblicazione di questa immagine non è innocente e indica che l’idea si sta facendo seriamente strada a Dearborn.

La vettura in questione si basa sulla silhouette fastback della coupé, con il tetto che si estende fino alla parte anteriore grazie ai montanti posteriori fortemente inclinati. Le profonde fiancate e gli ampi parafanghi della nuova Mustang, combinati con le ruote esageratamente grandi di questo studio 2D, conferiscono all’auto proporzioni muscolose.

In un momento in cui le coupé a quattro e cinque porte sono in aumento e il mercato delle auto sportive si sta riducendo, la versione berlina della Mustang è tutt’altro che improbabile.

Dopotutto, Ford ha chiamato il suo SUV elettrico Mustang Mach-E, che riprende solo alcuni attributi stilistici dalla sua presunta ispirazione.

La Mustang berlina esiste già

Non è la prima volta che Ford prende in considerazione una variante della Mustang più orientata alla famiglia rispetto alle ben note coupé e convertibili.

Già nel 1965, appena un anno dopo il lancio della prima generazione, Ford costruì un prototipo di Mustang a quattro porte. L’anno successivo fu costruito un prototipo di carro da caccia, con due porte ma un ampio bagagliaio e un pratico portellone posteriore per l’accesso. Sarà questo nuovo pensiero a concretizzarsi? È possibile che Ford stia studiando le reazioni per prendere una decisione in merito.