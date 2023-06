Per continuare a conquistare gli acquirenti, la Ford Puma è stata sottoposta a un restyling. Presentato nel giugno 2019, il SUV Ford Puma ha fatto la sua comparsa nelle concessionarie nel febbraio 2020. Il prossimo anno sarà l’anno del restyling per il best-seller della gamma.

Il rivale della Peugeot 2008 e della Renault Captur si allineerà ai suoi sfidanti francesi. La prima si è già sottoposta di recente a un intervento chirurgico, mentre la seconda lo farà alla fine del 2023.

Per il marchio con l’ovale blu, il lifting di metà carriera dovrebbe essere anche l’occasione per aggiungere un’altra corda all’arco della Puma sotto forma di una versione 100% elettrica. Questa Ford Puma EV sarà quindi il fratello minore della Ford Mustang Mach-E e si rivolgerà alla Peugeot e-2008 e alla futura Renault 4 del 2025.

Ford Puma Restyling (2024): tutte le principali novità

Tuttavia, non è la versione plug-in che i cacciatori di scoop hanno scovato: il prototipo, pesantemente camuffato, ha infatti una coppia di terminali di scarico. Inoltre, le ruote di grande diametro, i pneumatici a basso profilo e le pinze dei freni verniciate in rosso sono indicativi della versione sportiva ST.

La versione attuale offre una scelta di due motori a benzina a tre cilindri, il primo con una cilindrata di 1 litro e 170 CV, il secondo con una cilindrata di 1,5 litri e 200 CV.

Sono previsti anche motori più efficienti per ridurre le emissioni di CO2. Per la cronaca, la gamma di motori si basa su un’unità Flexifuel da 1 litro da 125 CV, in grado di funzionare a benzina o a etanolo E85. Questo motore è disponibile anche in versione completamente a benzina e in versione da 155 CV.

Un nuovo frontale, ma un posteriore invariato

Nonostante gli adesivi psichedelici, sono state apportate importanti modifiche al frontale, con nuovi fari, una griglia leggermente modificata e un paraurti rimodellato. I gruppi ottici posteriori, invece, manterranno forma e grafica, così come il paraurti, i cui volumi rimangono in linea con quelli della Ford Puma in catalogo.

Anche l’abitacolo è molto ben camuffato. Tuttavia, la parte superiore della console centrale è stata ridisegnata. Sorprendentemente, il touchscreen non è presente su questo prototipo, mentre le bocchette dell’aria sono posizionate più in alto rispetto al passato. È molto raro che un produttore cambi il cruscotto… Restate sintonizzati.

