Il nuovissimo e-Tourneo Courier, il SUV compatto di Ford vi darà una sensazione di déjà vu, semplicemente perché si tratta della versione retail del furgone e-Transit Courier presentato all’inizio di aprile. Immaginate lo stesso veicolo con superfici in vetro al posto delle fiancate in lamiera e avrete un’idea abbastanza precisa di come sarà il prodotto finale.

Ford e-Tourneo Courier: prime caratteristiche, design, dimensioni, tecnologia

La foto in anteprima pubblicata da Ford sui suoi social network rivela alcuni dei dettagli estetici che distinguono l’e-Tourneo Courier dalla sua versione professionale. C’è il frontale spigoloso con la griglia piena e la griglia a nido d’ape trompe-l’œil, ma ci sono anche le estensioni degli alettoni in plastica grezza e un inserto verniciato nella parte inferiore del paraurti che ricorda uno skid plate, il che suggerisce che sarà offerto un livello di allestimento Active per attirare gli appassionati di SUV.

Non è necessario esaminare ulteriormente l’immagine per immaginare il resto: stessa lunghezza di 4,34 m, due porte posteriori scorrevoli in vetro, un portellone posteriore al posto delle due porte a battente e lo stesso vano portaoggetti da 44 litri sotto il cofano per completare il volume del bagagliaio.

Gli interni dovrebbero essere sostanzialmente gli stessi, a parte qualche tocco di rifinitura, soprattutto perché l’e-Transit Courier, seguendo la tendenza degli ultimi furgoni Ford, è sorprendentemente raffinato in termini di comfort e di equipaggiamento offerto ai suoi occupanti.

Un enorme schermo da 12 pollici per il sistema multimediale (con connessione wireless Apple Car Play e Android Auto di serie) si trova al centro della plancia dal design elegante, così come un quadro strumenti digitale di dimensioni simili dietro l’originale volante mezzo tondo e mezzo quadrato. Infine, il selettore del cambio si trova in cima al piantone dello sterzo, liberando spazio per una base rialzata per la ricarica induttiva del telefono.

LEGGI ANCHE: