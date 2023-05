La Honda CR-V è poco conosciuta dal grande pubblico italiano. Eppure, questo SUV è uno dei veicoli più venduti al mondo, in tutte le categorie messe insieme. Alla fine della sua carriera, occuperà il 7ᵉ posto nella classifica mondiale nel 2022, e addirittura il 3ᵉ posto nel 2021! È sufficiente dire che il SUV giapponese è particolarmente importante per il produttore.

Progettata principalmente per il mercato nordamericano, dove riscuote il maggior successo, questa sesta generazione arriva ora nel Vecchio Continente. Ma non è detto che il CR-V si lasci sottovalutare dai suoi rivali europei e giapponesi. Come i modelli del gruppo Toyota, la Honda CR-V è fedele al powertrain ibrido, ma è disponibile anche in una versione ibrida ricaricabile. Il suo nome è CR-V e:PHEV.

Honda CR-V e:PHEV: nuovo motore ibrido plug-in

Le dimensioni di un SUV a 7 posti

In termini di stile, è una rivoluzione: il nuovo modello ci fa dimenticare l’invecchiata generazione uscente, apparsa nel 2018. Particolarmente paffuto, lascia il posto a un SUV con occhi più affilati e linee più atletiche. Il desiderio di segnare una rottura con il passato è palpabile e il design è in definitiva molto americano. Tuttavia, le origini del CR-V sono chiaramente riconoscibili con i suoi fari posteriori alti.

Queste linee muscolose rendono anche più facile nascondere le sue misure riviste. Il CR-V ha guadagnato 11 cm di lunghezza, di cui 4 cm sul passo. Con una lunghezza di 4,71 metri, ora compete con la Skoda Kodiaq, la Nissan X-Trail e la Mazda CX-60. Ma come quest’ultima, e come la generazione precedente, il CR-V non offrirà più versioni a 7 posti. È un peccato, perché a bordo c’è spazio in abbondanza!

Il campione dell’abitabilità

In termini di spazio nel bagagliaio, il SUV vanta tra i 579 e i 689 litri a seconda della configurazione del motore. Si tratta di quasi 100 litri in più rispetto al modello precedente. Il portellone posteriore motorizzato di questa versione si apre per rivelare un bagagliaio ben tagliato con una soglia di carico piuttosto bassa. Il sedile a panchina è pieghevole e scorrevole e gli schienali possono essere reclinati fino a 10,5° per un maggiore comfort.

