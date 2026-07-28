Formula 1 2026: Norris vince in Ungheria, McLaren si riavvicina al titolo

Lando Norris ha conquistato la sua prima vittoria stagionale in Ungheria, interrompendo la serie di successi di Mercedes e Ferrari. Scopri i dettagli della gara e le implicazioni per il campionato.

Il circuito ungherese ha visto un’inattesa svolta nel campionato di Formula 1 2026. Lando Norris, alla guida della McLaren, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, interrompendo la serie di successi dominati da Mercedes e Ferrari. Una gara caratterizzata da strategie audaci, problemi tecnici e un podio inedito.

La gara di Budapest ha offerto un finale a sorpresa, con Norris che ha saputo gestire al meglio le condizioni di pista e le strategie di gara. Alle sue spalle, Max Verstappen e Isack Hadjar hanno completato il podio, mentre Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno dovuto accontentarsi delle posizioni immediatamente successive, con Hamilton penalizzato per un eccesso di velocità in pit lane.

Una vittoria costruita con strategia e resistenza

La vittoria di Norris non è stata solo frutto della velocità, ma anche di una strategia ben orchestrata. Il pilota britannico ha saputo gestire al meglio il consumo delle gomme, un fattore cruciale in una gara caratterizzata da temperature elevate e numerose frenate. La McLaren ha dimostrato di aver trovato un buon equilibrio tra prestazioni e affidabilità, elementi fondamentali per competere con le top team.

Un ruolo chiave è stato giocato anche dalla partenza. Le due McLaren sono scattate bene, mentre Verstappen ha approfittato di un cattivo avvio di Leclerc per guadagnare posizioni. La gara è stata inoltre segnata dal ritiro di Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris, a causa di un guasto al cambio. Questo ha aperto le porte a Verstappen e Hadjar, che hanno saputo approfittare dell’occasione per salire sul podio.

Le difficoltà delle Ferrari

Le Ferrari, che sembravano in grado di lottare per il podio, hanno dovuto accontentarsi delle posizioni immediatamente successive. Hamilton, nonostante un buon ritmo di gara, ha pagato una serie di fattori negativi: una retrocessione in griglia, l’impossibilità di superare Verstappen nella prima fase e una strategia aggressiva che non ha portato i frutti sperati. Leclerc, invece, ha dovuto cedere il passo a Hamilton senza poter rispondere.

La gara ha anche visto un momento di tensione per George Russell, che ha dovuto affrontare un problema di antistallo che lo ha fatto precipitare in ventesima posizione. Un inconveniente inatteso, soprattutto dopo la sostituzione di alcuni elementi della power unit effettuata il giorno precedente.

Un podio inedito e le implicazioni per il campionato

Il podio di Budapest ha offerto un volto inedito rispetto alle prime dieci gare del campionato. I primi tre classificati non si erano ancora visti con questa generazione di monoposto, segnando una svolta nella stagione. La vittoria di Norris ha interrotto la parabola di Mercedes, mentre le Ferrari hanno visto ridimensionati gli acuti mostrati nelle ultime gare.

La gara ha anche confermato il legame speciale tra Hamilton e il circuito ungherese, dove detiene i record di successi, podi e pole position. Nonostante la sfortuna e la penalità, il sette volte campione del mondo ha dimostrato ancora una volta il suo talento, anche se non è riuscito a conquistare la vittoria.

Con questa vittoria, la McLaren torna a lottare per il titolo, dimostrando di poter competere con le top team. La gara di Budapest ha offerto un assaggio di ciò che potrebbe riservare il resto della stagione, con un campionato sempre più aperto e competitivo.