GP Ungheria 2026: Hamilton penalizzato, Antonelli sul podio e Norris vince

Il Gran Premio d’Ungheria 2026 ha regalato emozioni intense e colpi di scena, con Lewis Hamilton che ha dovuto affrontare una penalità e Andrea Kimi Antonelli che ha consolidato la sua leadership in campionato. Sul tracciato dell’Hungaroring, il fine settimana si è concluso con la vittoria di Lando Norris, che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale.

La gara ha visto anche Max Verstappen sul podio, mentre Hamilton, nonostante una partenza dalla terza fila, ha dovuto fare i conti con una penalità che lo ha retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza. La delusione di Hamilton è stata palpabile, soprattutto dopo aver percepito la possibilità di conquistare la pole position.

La penalità di Hamilton e la partenza dalla quinta posizione

Durante le qualifiche, Lewis Hamilton aveva mostrato un ottimo passo, ma un impeding nei confronti di Oscar Piastri gli è costato caro. Nonostante l’avviso tardivo del team e la difficoltà a vedere Piastri dagli specchietti, i commissari della FIA hanno inflitto una penalità di 3 posizioni sulla griglia di partenza. Questo ha costretto Hamilton a partire dalla quinta posizione, riducendo le sue possibilità di lottare per la vittoria.

Hamilton ha commentato la penalità definendola dura da digerire ma ha promesso di dare il massimo in gara. La sua determinazione è stata evidente, ma la penalità ha reso la sua missione ancora più difficile su un circuito dove i sorpassi sono complessi.

Il podio di Antonelli e la leadership in campionato

Andrea Kimi Antonelli, leader del campionato, ha chiuso il Gran Premio d’Ungheria in terza posizione, consolidando ulteriormente il suo vantaggio in classifica. Il pilota della Mercedes AMG Petronas ha dovuto affrontare una gara complicata, con difficoltà nel sorpassare e problemi con gli pneumatici posteriori. Nonostante tutto, è riuscito a limitare i danni e a incrementare il suo margine su Hamilton.

Antonelli ha dichiarato: Non è stata una gara facile oggi. È stato molto difficile sorpassare, anche quando avevamo un passo nettamente superiore rispetto alle vetture davanti a noi. La sua strategia a due soste e la gestione degli pneumatici sono state fondamentali per raggiungere il podio.

Le dichiarazioni di Leclerc e Hamilton

Charles Leclerc, compagno di squadra di Hamilton, ha commentato la sua gara: Abbiamo perso alcune posizioni al via e, su una pista come questa, dove sorpassare è così difficile, non siamo più riusciti a recuperare. Leclerc ha chiuso in quarta posizione, alle spalle di Hamilton, che ha subito una penalità di 5 secondi per eccesso di velocità in corsia box.

Hamilton ha tracciato un bilancio della prima parte della stagione: Sono grato a tutta la squadra per il lavoro svolto. Abbiamo fatto progressi concreti, ma è frustrante raccogliere così poco quando c’era il potenziale per fare molto meglio. Nonostante la delusione, Hamilton rimane secondo in campionato e guarda con fiducia alla seconda parte della stagione.

La vittoria di Norris e il primo successo stagionale

Lando Norris ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, scattando in pole position e mantenendo la leadership fino al traguardo. Il pilota della McLaren Mastercard Formula 1 Team ha preceduto Verstappen, centrando anche il suo secondo successo in carriera sul circuito ungherese. Norris ha dimostrato una grande abilità nella gestione della gara, sfruttando al meglio le sue strategie e il passo della vettura.

Con questo risultato, Norris ha mostrato di essere un pilota in ascesa, capace di competere ai massimi livelli. La sua vittoria è un segnale importante per la McLaren, che continua a lavorare per migliorare ulteriormente le prestazioni della vettura.

Il Gran Premio d’Ungheria 2026 si conclude con un bilancio positivo per Antonelli, che aumenta il suo vantaggio in campionato, e con la soddisfazione di Norris per la sua prima vittoria stagionale. Hamilton, nonostante la penalità, rimane focalizzato sulla seconda parte della stagione, pronto a lottare per il titolo.