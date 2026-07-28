MotoGP: la sfida delle baggers per i piloti in cerca di nuove avventure

Mentre la stagione della MotoGP volge al termine, diversi piloti di spicco si trovano a un bivio. Franco Morbidelli, Jack Miller, Alex Rins, Maverick Viñales e Brad Binder sono tra coloro che lasceranno la griglia della classe regina. La Superbike sembra la destinazione più ovvia, ma c’è un’alternativa che permette loro di restare nel contesto del Motomondiale la Harley-Davidson Bagger World Cup.

Questo campionato, pur essendo giovane, ha già dimostrato di saper attrarre l’attenzione degli appassionati e dei piloti. La Road Glide di Harley-Davidson, con le sue caratteristiche uniche come le borse laterali, offre una sfida diversa ma altrettanto avvincente. Le gare, senza aiuti elettronici, richiedono un’abilità particolare e offrono uno spettacolo unico.

L’attrattiva della Bagger World Cup

La Harley-Davidson Bagger World Cup ha già visto piloti di fama internazionale come Andrea Iannone, Jordi Torres e Bradley Smith. Iannone, in particolare, ha dimostrato le potenzialità della bagger vincendo al Mugello. La moto, nonostante le sue caratteristiche diverse rispetto alle MotoGP si è rivelata agile e performante nelle mani degli specialisti.

Le gare della Bagger World Cup sono divertenti e impegnative, con prestazioni identiche tra le moto e una mancanza di aiuti elettronici che le rende più complesse da domare. Questo tipo di sfida potrebbe essere particolarmente adatta a piloti come Brad Binder, il cui stile di guida