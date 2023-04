Formula 1, GP Baku: trionfa Perez davanti a Verstappen. Charles Leclerc è terzo

Nel circuito di Baku è andato in scena il Gran Premio della Formula 1 dell’Azerbaijan. Questo lungo weekend è stato segnato da una buona prestazione di Charles Leclerc che è partito primo nella griglia di partenza. Alla fine a trionfare è stato Sergio Perez dopo un’intera gara praticamente ai vertici. Sono arrivati invece rispettivamente in seconda e terza posizione Max Verstappen e Charles Leclerc.

Formula 1 GP Baku, classifica finale della gara e del mondiale piloti

Di seguito scopriamo qual è la classifica finale della gara:

Perez Verstappen Leclerc Alonso Sainz Hamilton Stroll Russell Norris Ocon Tsunoda Piastri Albon Magnussen Gasly Sargeant Hulkenberg Bottas

Ritirati: Zhou e De Vries

Così invece si compone la classifica mondiale dei piloti:

Verstappen (75 punti) Perez (62 punti) Alonso (48 punti) Hamilton (40 punti) Sainz (24 punti) Russell (23 punti) Stroll (21 punti) Leclerc (13 punti) Norris (8 punti) Hulkenberg (6 punti) Bottas, Ocon, Piastre e Gasly (4 punti) Zhou (2 punti) Tsunoda, Magnussen e Albon (1 punto)

Uscita di pista per De Vries

Al decimo giro c’è stato un incidente di percorso. De Vries è uscito di pista. A seguito di ciò è stata introdotta la Safety Car che ha permesso a Perez e Leclerc di rimanere davanti a Verstappen. Anche Lewis Hamilton non ha avuto vita facile. La Safety Car è comunque rientrata al 13esimo giro.

Altro momento di preoccupazione c’è stato dopo che Stroll ha avuto un contatto con le barriere. Non è successo tuttavia nulla di grave, come comunicato dallo stesso pilota via radio.

La situazione a metà gara

La situazione a metà gara ha progressivamente delineato i ritmi della gara. Leclerc ha faticato a tenere il passo rispetto alle prime due posizioni, tanto da perdere un secondo al giro. Verstappen in seconda posizione e con lui il compagno di Perez sono apparsi ad un certo punto imprendibili.

Scontro tra Leclerc e Alonso

Il duello che però ha fatto più emozionare in questa gara è stato quello intavolato tra Charles Leclerc e Fernando Alonso. Il pilota monegasco in terza posizione non ha avuto vita facile nel tenere “distante” l’avversario dell’Aston Martin. Al 36esimo giro c’è stata invece una strenua battaglia per il sesto posto tra Sainz e Hamilton. Al 37esimo giro si è invece ritirato il pilota dell’Alfa Romeo, Zhou.

Giro veloce per Charles Leclerc a fine gara

È stato negli ultimi frangenti della gara, al 44esimo giro che la Ferrari di Charles Leclerc ha compiuto una magia girando a 1’44″670, di fatto superiore di 3 millesimi rispetto ad Alonso. Incredibilmente al 49esimo è stato Alonso a compiere il giro più veloce con 1’44″541.