Formula 1, Gp di Monza: orari e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Europa, in Italia. Il Gp di Monza 2022 è il sedicesimo appuntamento del mondiale di F1.

Formula 1, Gp di Monza: dove eravamo rimasti

Il Gran Premio d’Olanda ha visto il solito dominio Redbull in cui è emerso però come il campione in carica Max Verstappen (e padrone di casa in Olanda) faccia la differenza rispetto al compagno Sergio Perez che ha chiuso solo quinto. Bene la Mercedes che ha però perso l’occasione di fare doppietta sul podio a causa del mancato cambio di gomme di Lewis Hamilton, che con gomma meno performante ha subito il sorpasso di Leclerc.

Gara dolce amara per la Ferrari, che su un circuito che sulla carta la poteva favorire ha portato a casa solo un terzo posto con Charles Leclerc e un ottavo posto con Carlos Sainz.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky, NOW Tv e TV8*

Il Gp di Monza si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 9 settembre 2022

09.15-10.00: Prove Libere Formula 3

Formula 3 10.25-11.10: Prove Libere Formula 2

14.00-15.00: Prove Libere 1 Formula 1

15.30-16.00: Qualifiche Formula 3

17.00-18.00: Prove Libere 2 Formula 1

18.30-19.00: Qualifiche Formula 2

Sabato 10 settembre 2022

10.35-11.30: Sprint Race Formula 3

13.00-14.00: Prove Libere 3 Formula 1

16:00-17:00: Qualifiche Formula 1

18.00-18.50: Sprint Race Formula 2

Domenica 11 settembre 2022

8.35-9.25: Gara Formula 3

10.05-11.10: Gara Formula 2

15.00-17.00: Gara Formula 1

*Su TV8 sono visibili solo le Qualifiche di Formula 1 sabato 10 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e la Gara di Formula 1 domenica 11 settembre dalle 15.00 alle 17.00.