Formula 1, GP USA. incredibile vittoria per Max Verstappen, fuori Sainz

Si chiude a Austin negli Stati Uniti, un Gran Premio pieno di colpi di scena. Ha vinto Verstappen. Sfortuna per Carlos Sainz.

il Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti che è stato disputato nel circuito di Austin è stato segnato da molte sorprese. A vincere è stato il pilota della Red Bull Max Verstappen, seguito rispettivamente in seconda e terza posizione da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

In virtù di questa vittoria Verstappen ha inanellato 13 vittorie stagionali eguagliando il grande Schumi. Tre invece le macchine fuori dai giochi durante la corsa. Tra questi anche la rossa di Carlos Sainz che ha terminato la gara ad appena pochi secondi dall’inizio.

Formula 1 GP USA, la classifica finale

Di seguito la classifica finale del Gran Premio in ordine di arrivo:

Max Verstappen Red Bull Racing Lewis Hamilton (Mercedes) +5.023 Charles Leclerc (Ferrari) +7.501 Sergio Perez (Red Bull Racing) +8.293 George Russell (Mercedes) +44.815 Lando Norris (McLaren) +53.785 Fernando Alonso (Alpine) +55.078 Sebastian Vettel (Aston Martin) +65.354 Kevin Magnussen (Haas F1 Team) +65.834 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) +70.919 Esteban Ocon (Alpine) +72.875 Alexander Albon (Williams) +75.057 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +76.164 Pierre Gasly (AlphaTauri) +81.763 Mick Schumacher (Haas) F1 Team +84.490 Daniel Ricciardo (McLaren) +90.487 Nicholas Latifi (Williams) +103.588 Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Carlos Sainz (Ferrari)

Diversi i contrasti in pista

Va segnalato che sono stati diversi i contrasti in pista. Il primo è stato quello tra Carlos Sainz e George Russell a seguito del quale il pilota spagnolo della Ferrari è stato costretto al ritiro, il tutto nell’immediato inizio della gara. Per il pilota britannico della Mercedes sono invece scattati 5 secondi di penalità. Al 18esimo giro è l’Alfa Romeo di Bottas ad uscire fuori dai giochi. Ciò ha comportato l’ingresso della Safety Car.

Qualche giro più avanti a passare un brutto momento sono state le monoposto di Stroll e Alonso che, dopo aver avuto un contrasto sono finite a muro. I due piloti fortunatamente stanno bene. Nell’impatto diversi detriti sono piombati in pista. Intervenuta la Medical Car. Stroll è fuori gioco. Rientrato in gara Alonso.

Che recupero per Charles Leclerc!

Nel frattempo il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato artefice di una incredibile rimonta dopo essere partito 12esimo dalla griglia.

Quest’ultimo nel corso della gara ci ha regalato una meravigliosa sfida contro il campione del mondo in carica Max Verstappen. Grandi emozioni anche per Fernando Alonso che, dopo il brutto incidente è andato in zona punti.