Formula 1 Solargraph: i nuovi colori pastello e la tecnologia solare di Tag Heuer

Tag Heuer ha aggiornato la sua linea Formula 1 presentando una serie che punta su tonalità morbide e tecnologia energetica alternativa. La famiglia comprende cinque referenze tutte nelle proporzioni da 38 mm, dove tradizione e innovazione convivono: da un lato il richiamo ai codici estetici degli anni ’80, dall’altro l’introduzione del movimento Solargraph Calibre TH50-00 che sfrutta la luce come fonte di energia. Questo approccio rende i nuovi modelli sia pratici nella vita quotidiana sia coerenti con l’identità sportiva del marchio.

La collezione si declina su due costruzioni di cassa: versioni leggere in TH-Polylight con cinturini in gomma abbinati e varianti in acciaio sabbiato con bracciale a tre maglie e indici con diamanti. In comune rimangono dettagli distintivi come la lancetta delle ore in stile Mercedes, gli scudi applicati a ore 6, 9 e 12 e la lunetta bidirezionale che rafforza il carattere dinamico della linea.

Design e materiali: l’evoluzione cromatica

I nuovi riferimenti adottano una palette pastello che va dal blu al beige fino al rosa, con finiture opaline che giocano sulla luce. Le tre versioni in TH-Polylight — blu pastello, beige opalino e rosa pastello — offrono un effetto monocromo rilassato, dove la cassa e il cinturino in gomma creano continuità visiva. Le due varianti in acciaio sabbiato propongono invece una finitura più classica e luminosa, arricchita da indici con diamanti per un tocco di eleganza che smorza la vocazione sportiva del modello.

Caratteristiche estetiche e comfort

Il materiale TH-Polylight è pensato per abbassare il peso al polso e mantenere la saturazione dei colori, garantendo al contempo resistenza e comfort. Le versioni in acciaio, pur più pesanti, puntano sulla sensazione premium offerta dalla sabbiatura e dal bracciale a tre file. Tutti i modelli mantengono una resistenza all’acqua di 100 metri, caratteristica che li rende adatti anche a un utilizzo sportivo e quotidiano.

Tecnologia Solargraph: come funziona e perché conta

Al centro della famiglia c’è il Calibre TH50-00 Solargraph, un movimento che converte la luce naturale e artificiale in energia. In termini pratici, bastano pochi minuti di esposizione alla luce per ottenere autonomia per la giornata e una ricarica completa in poche decine di ore fornisce mesi di funzionamento anche al buio. Queste specifiche rendono il sistema molto comodo per chi cerca un orologio a bassa manutenzione ma con l’affidabilità di un calibro moderno.

Vantaggi pratici

La tecnologia solare elimina la necessità di sostituire batterie con frequenza, riducendo interventi di manutenzione e impatto ambientale. Inoltre il movimento mantiene funzioni essenziali come ore, minuti, secondi e data, preservando l’usabilità senza complicare il design. L’implementazione in una cassa compatta da 38 mm migliora la vestibilità e amplia il pubblico potenziale rispetto alle precedenti proporzioni della collezione.

Edizioni, numeri e mercato

La linea è composta da cinque referenze: tre in TH-Polylight e due in acciaio sabbiato con bracciale e diamanti agli indici. Alcuni modelli in composito sono proposti come edizioni limitate, mentre le varianti in acciaio giocano la carta dell’eleganza con tirature più contenute. Secondo le fonti, le edizioni limitate in opalino prevedono numeri di pezzi che variano per colore, mentre una versione rosa è stata segnalata anche in relazione a un evento motoristico come edizione commemorativa.

Posizionamento commerciale

Dal punto di vista del prezzo, i modelli con cassa in TH-Polylight sono proposti a un livello entry-premium, mentre le versioni in acciaio con diamanti si collocano su una fascia superiore. Questo posizionamento riflette la combinazione di tecnologie nuove, materiali innovativi e una forte eredità legata al nome Formula 1, testando quanto valore percepito il pubblico sia disposto a riconoscere a un segnatempo che unisce heritage e modernità.