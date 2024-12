La nuova era delle monoposto Gen 3 Evo

La Formula E entra in una nuova fase con l’introduzione delle monoposto Gen 3 Evo, un cambiamento significativo che promette di rivoluzionare il panorama delle corse elettriche. Questa stagione, che segna l’undicesima edizione del campionato, ha già mostrato il suo potenziale con una gara emozionante che ha visto Mitch Evans, pilota della Jaguar, trionfare in un finale al cardiopalma. La competizione si è rivelata serrata, con il portoghese Antonio Felix Da Costa della Porsche che ha dato filo da torcere, chiudendo in seconda posizione.

Le classifiche aggiornate

Con la vittoria di Evans, la classifica si fa interessante. Al terzo posto troviamo Taylor Barnard, pilota della McLaren-Nissan, che ha dimostrato grande talento nonostante il suo quasi esordio nel campionato. Il suo compagno di squadra, Sam Bird, ha seguito a ruota, contribuendo a un inizio di stagione promettente per la scuderia. Le prime gare hanno già delineato i potenziali contendenti per il titolo, rendendo ogni appuntamento un evento da non perdere.

Prossimi appuntamenti e calendario

La Formula E non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato con l’E-Prix di Città del Messico, un circuito che ha sempre riservato sorprese e colpi di scena. Gli appassionati possono consultare il calendario completo per non perdere neanche un momento di questa stagione avvincente. Con le nuove monoposto e i piloti di talento, la Formula E 2024-2025 si preannuncia come una delle più emozionanti di sempre.