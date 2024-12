La nuova era della Formula E con la Gen 3 Evo

La Formula E si prepara ad affrontare una nuova stagione con l’introduzione della Gen 3 Evo, una generazione di monoposto elettriche che promette prestazioni senza precedenti. Queste vetture sono progettate per essere più potenti ed efficienti, segnando un passo significativo nell’evoluzione delle corse elettriche. La stagione 2024-2025 si apre a San Paolo del Brasile, dove il campione in carica Pascal Wehrlein e i suoi avversari si sfideranno per il primo round di un campionato che si preannuncia avvincente.

Il circuito di San Paolo: caratteristiche e storia

Il tracciato di San Paolo, che si snoda all’interno del famoso Sambodromo, è un circuito urbano di 2.93 km che offre un mix di velocità e strategia. La pista, che non ha subito modifiche rispetto alla stagione precedente, è caratterizzata da rettilinei lunghi, curve a 90 gradi e chicane che favoriscono i sorpassi. Questo layout ha già visto trionfi memorabili, come quello della Jaguar nell’edizione 2023, e promette di offrire spettacolo anche quest’anno. La scelta del Sambodromo come location non è casuale: il suo fascino e la sua storia lo rendono un palcoscenico ideale per le monoposto di Formula E.

Orari e dirette del weekend di gara

Il weekend di gara a San Paolo seguirà il consueto schema della Formula E, con prove libere, qualifiche e gara tutte concentrate nella giornata di sabato. Gli appassionati dovranno tenere presente il fuso orario di quattro ore tra l’Italia e il Brasile, con la gara che si svolgerà nel tardo pomeriggio. Le dirette saranno trasmesse in chiaro sui canali Mediaset e su Eurosport per gli abbonati. È importante notare che gli orari possono subire variazioni, quindi è consigliabile controllare i palinsesti aggiornati prima dell’evento.

Previsioni meteo e condizioni di gara

Le previsioni meteo per il weekend di apertura della Formula E indicano la possibilità di pioggia, soprattutto nella giornata di venerdì. Tuttavia, le temperature saranno favorevoli, con massime comprese tra i 28 e i 30 gradi. Queste condizioni potrebbero influenzare le strategie dei team e le prestazioni delle monoposto, rendendo la gara ancora più imprevedibile. Gli appassionati sono pronti a vivere un weekend ricco di emozioni e sorprese, con la speranza che il meteo non influisca negativamente sulle competizioni.