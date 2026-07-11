Formula E: la rivoluzionaria Jaguar GEN4 proto_TYPE debutta a Goodwood

Il mondo del motorsport è in fermento per l’arrivo della nuova generazione di monoposto elettriche. Al centro dell’attenzione c’è la Jaguar GEN4 proto_TYPE presentata al Goodwood Festival of Speed 2026 come anticipazione della quarta generazione delle vetture Formula E.

Questa innovativa monoposto, ancora in fase di sviluppo, rappresenta il progetto più avanzato mai realizzato da Jaguar TCS Racing il team ufficiale del marchio nel campionato elettrico. A portarla sulla celebre salita inglese di Goodwood è Fernando Barrichello giovane talento brasiliano di 20 anni e figlio dell’ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello.

Le innovazioni tecnologiche della Jaguar GEN4 proto_TYPE

La GEN4 non è ancora una vettura pronta per la competizione, ma un prototipo impegnato in un intenso programma di sviluppo in vista del debutto ufficiale nella stagione 2026/2027. Il suo obiettivo è dimostrare quanto la tecnologia elettrica da competizione possa continuare a migliorare in termini di prestazioni, efficienza e gestione dell’energia.

Rispetto alle monoposto attuali, la nuova generazione promette un incremento significativo delle capacità tecniche. La Jaguar GEN4 potrà raggiungere fino a 600 kW di potenza pari a circa 816 CV nelle condizioni più estreme come le qualifiche e l’ATTACK MODE. Durante la gara la potenza sarà invece limitata a 450 kW equivalenti a circa 612 CV.

Trazione integrale e frenata rigenerativa

Una delle innovazioni più importanti della GEN4 riguarda l’introduzione della trazione integrale. Per la prima volta nella storia della Formula E, una monoposto potrà sfruttare quattro ruote motrici attive nelle fasi più rilevanti della gara, migliorando la capacità di scaricare a terra la potenza e aumentando accelerazione e controllo.

Anche il sistema di recupero energetico compirà un importante passo in avanti. La frenata rigenerativa potrà raggiungere una potenza fino a 700 kW permettendo di recuperare una quantità maggiore di energia durante la guida e rendendo ancora più centrale l’efficienza nella gestione della gara.

Fernando Barrichello e il legame con la storia della Formula E

A dare visibilità internazionale al nuovo progetto Jaguar sarà Fernando Barrichello chiamato a guidare la GEN4 sulla salita più famosa del Regno Unito durante il Goodwood Festival of Speed. Il giovane pilota brasiliano, attualmente impegnato in FIA Formula 3 ha già conquistato una vittoria nell’Euroformula Open Championship.

La sua presenza ha anche un forte significato simbolico: Fernando raccoglie idealmente il testimone del padre Rubens Barrichello uno dei protagonisti della Formula 1 moderna, autore di 11 vittorie nei Gran Premi e due volte vicecampione del mondo.

Il debutto di Goodwood rappresenta così non solo una vetrina per la nuova tecnologia elettrica, ma anche un’occasione per avvicinare il pubblico ai protagonisti della nuova generazione del motorsport.

La Jaguar GEN4 proto_TYPE utilizzerà inoltre pneumatici Bridgestone sviluppati per offrire prestazioni sia sull’asciutto sia sul bagnato e sarà disponibile con due diverse configurazioni aerodinamiche, studiate per adattarsi alle varie esigenze dei circuiti.

La livrea di test unica della Jaguar GEN4 proto_TYPE illustra il ritmo straordinario del progresso tecnologico in Formula E, un campionato a cui Jaguar partecipa, sin dall’era GEN1 nell’ambito della propria strategia race-to-innovate.